Что известно о старинных подземельях под Нарвой?
В середине 1930-х годов в Нарве был обнаружен новый подземный ход. Этот ход сохранился в лучшем состоянии чем тем те, которые исследовались ранее. Ширина хода была 3 метра, высота составляла не менее 2,5 метров. От большого прохода ответвлялось несколько более узких, один из которых вёл в сторону центра Старой Нарвы.
Этот ход был также в хорошем состоянии, но частично был залит водой, что затрудняло его исследование.
Для того, чтобы исследовать данный ход планировалось использовать маленькую лодку. Исследователи главным образом изучили большой ход, который начинался в доме Мянника по улице Вестервальской.
Было также выяснено, что из подвала соседнего дома, где была прачечная, вела лестница в подземелья в сторону бастиона ”Фама”. Оба хода были одинаково узки и завалены кучами мусора. Далее вниз вела лестница, состоящая из 30 ступенек.
После того, как исследователи спустились вниз, они увидели арочный проход, который потом разветвлялся, и, как в известной сказке, нужно было выбрать дорогу, куда идти дальше
Интересно то, что прошлый владелец дома Пеэтер Шюттс пристроил к началу подземного хода баню и прачечную. Еще 40 лет назад она использовалась жильцами дома, там же стирали белье.
Одна из бойниц бастиона служила в бане окном, а газоотводные отверстия в потолке были своеобразными вентиляционными отверстиями для выпуска пара. Зимой в баню приносили дополнительную печку, чтобы даже в сильные морозы температура не падала ниже + 10 градусов.
В Нарве в 1930-е годы оставалось всего несколько жителей, кто посещал эту баню, когда она работала. Если спустится из бани по лестнице вниз, то вы попадаете в центральный подземный ход, который был 100 метров в длину.
Далее ход преграждала глухая стена, но недалеко от стены ход снова разветвлялся и более узкий ход вел в сторону центра города. Было видно, что в этом месте была когда-то дверь, так как в стене сохранились отверстия от дверных петель. Очевидно, что их вытащили, когда убирали саму дверь.
Недалеко от стены начиналась лестница в 10-12 ступенек. Лестница делала поворот, а потом снова начинался ход, который был примерно 2 метра в ширину и 2 метра в высоту. Этот ход вёл в неизвестность!
Не замочив ноги можно было пройти несколько метров, а потом, словно начиналась подземная река. Не было понятно, что за источник питает этот подземный водоем, который залил один из подземных ходов.
В резиновых сапогах можно было пройти ещё несколько десятков метров, но потом становилось всё глубже и вдалеке при свете фонарей можно было различить, что ход уходит гораздо дальше чем на 150 метров.
Возможно где-то там находилось маленькое подземное озеро, которое однажды открыли нарвские мальчишки в конце 19 века.
Так как без лодки дальше было двигаться невозможно, то исследователи повернули назад. Летом владелец дома попробовал пройти глубже по проходу, ему удалось одолеть еще 100 метров туннеля, но дальше продвинутся не смог и в этот раз, так как стало ясно, что ход тянется гораздо дальше чем предполагалось ранее.
Нарвские историки предположили, что далее находится оружейный погреб или склад, который потом залила вода из подземного источника.
Хотелось также отметить, что таинственности этой истории придаёт факт, что в нарвском городском архиве отсутствуют данные о бастионе ”Фама”. Никто никогда не упоминал о подземных ходах, проходящих под самим бастионом и ведущих за городскую стену.
В стокгольмском архиве также отсутствовали данные о подземных переходах под ”Фамой”. Об этих ходах в 1930-е годы помнило всего несколько человек.
Долгие годы считалось, что это только фантазии жителей города Нарва.
Но после последних открытий стало ясно, что это правда и обнаруженные подземные проходы нуждаются в дополнительных исследованиях.
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