Что известно о старинных подземельях под Нарвой?

В середине 1930-х годов в Нарве был обнаружен новый подземный ход. Этот ход сохранился в лучшем состоянии чем тем те, которые исследовались ранее. Ширина хода была 3 метра, высота составляла не менее 2,5 метров. От большого прохода ответвлялось несколько более узких, один из которых вёл в сторону центра Старой Нарвы.

Этот ход был также в хорошем состоянии, но частично был залит водой, что затрудняло его исследование.

Для того, чтобы исследовать данный ход планировалось использовать маленькую лодку. Исследователи главным образом изучили большой ход, который начинался в доме Мянника по улице Вестервальской.

Было также выяснено, что из подвала соседнего дома, где была прачечная, вела лестница в подземелья в сторону бастиона ”Фама”. Оба хода были одинаково узки и завалены кучами мусора. Далее вниз вела лестница, состоящая из 30 ступенек.

После того, как исследователи спустились вниз, они увидели арочный проход, который потом разветвлялся, и, как в известной сказке, нужно было выбрать дорогу, куда идти дальше

Интересно то, что прошлый владелец дома Пеэтер Шюттс пристроил к началу подземного хода баню и прачечную. Еще 40 лет назад она использовалась жильцами дома, там же стирали белье.

Одна из бойниц бастиона служила в бане окном, а газоотводные отверстия в потолке были своеобразными вентиляционными отверстиями для выпуска пара. Зимой в баню приносили дополнительную печку, чтобы даже в сильные морозы температура не падала ниже + 10 градусов.

В Нарве в 1930-е годы оставалось всего несколько жителей, кто посещал эту баню, когда она работала. Если спустится из бани по лестнице вниз, то вы попадаете в центральный подземный ход, который был 100 метров в длину.

Далее ход преграждала глухая стена, но недалеко от стены ход снова разветвлялся и более узкий ход вел в сторону центра города. Было видно, что в этом месте была когда-то дверь, так как в стене сохранились отверстия от дверных петель. Очевидно, что их вытащили, когда убирали саму дверь.