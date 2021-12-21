Нарвитянка выиграла чемпионат Эстонии по шахматам среди женщин
Анастасия Синицина выиграла в этом году со 100% результатом (7 из 7 возможных)! До этого титула Анастасия успела выиграть: 7 чемпионских титулов Эстонии среди молодежи с 2012 года, третье место на чемпионате Европы в Батуми (Грузия), третье место на чемпионате Эстонии среди женщин в 2016 (уже тогда она могла стать самой юной участницей Олимпиады по шахматам).
Нарвитянка Анастасия Синицына (женский мастер ФИДЕ), выступает за таллиннский клуб Malekool 64, выиграв в последнем туре у Трийн Нарва (женский мастер ФИДЕ) из СК "Ревал-Спорт", и завоевав титул чемпионки Эстонии по шахматам среди женщин. Анастасия одержала семь побед в семи играх. Серебряным призером стала София Блохин (ШК "Вектор"; 6 очков), бронзовым — Трийн Нарва (5 очков).
В женском турнире участвовали восемь шахматисток.
Чемпионом Эстонии по шахматам среди мужчин стал Александр Володин, выступающий за кохтла-ярвеский клуб "Диагональ": в девяти турах чемпион набрал 8 очков, одержав 7 побед и сыграв два матча вничью.
Чемпионат Эстонии по шахматам проходил в Таллиннском доме шахмат имени Пауля Кереса.