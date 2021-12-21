Нарвитянка выиграла чемпионат Эстонии по шахматам среди женщин

Анастасия Синицина выиграла в этом году со 100% результатом (7 из 7 возможных)! До этого титула Анастасия успела выиграть: 7 чемпионских титулов Эстонии среди молодежи с 2012 года, третье место на чемпионате Европы в Батуми (Грузия), третье место на чемпионате Эстонии среди женщин в 2016 (уже тогда она могла стать самой юной участницей Олимпиады по шахматам).