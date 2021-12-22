Как найти себя в онлайн-профессии после декрета?

Все эти профессии возможно освоить с нуля, не будучи ни айтишником, ни экономистом, ни техническим специалистом. Самое то для мам, которым хочется размять мозги после ”пролактинового застоя”.

Удаленный помощник руководителя — правая рука предпринимателя. Ассистент, который работает как в офисе, так и удаленно. Его локация неважна, он мобилен и гибок. Решает разноплановые задачи. С компьютером на ТЫ. Помогает по бизнесу руководителю компании, собственнику бизнеса, предпринимателю, эксперту, блогеру и др.

-SMM-специалист. Человек, который помогает бизнесу с продвижением в соцсетях. -Интернет-маркетолог. Человек-оркестр, который организовывает продвижение в интернете. -Таргетолог. Настраивает рекламу и привлекает новых клиентов. -Копирайтер. Пишет тексты для разных площадок. -Web-дизайнер. Создает макеты сайтов и лендингов для компаний и проектирует интерфейсы для сервисов.

А значит у вас больше шансов выбрать то, что будет по душе. Самые топовые профессии это:

За последние пару лет мир окончательно перебрался в онлайн. Пандемия сильно подстегнула развитие технологий и теперь офлайн кажется куда менее стабильным форматом. Каждый день появляются новые стартапы, сервисы и приложения, бизнес активно продвигается в сети, а нехватка компетентных специалистов становится всё острее. Если вы получаете digital-профессию, то можете быть уверены, что не останетесь без работы, даже если мир снова начнет штормить.

Онлайн, конечно, это не единственная сфера, которая может подойти маме с маленькими детьми. Вы можете монетизировать свое хобби и перевести его в онлайн-формат или выбрать курсы себе по душе и получить абсолютно любую профессию. Но в digital-сфере есть несколько очень сильных преимуществ. Смотрите сами:

Я часто провожу консультации по карьере для мам и считаю, что один из лучших вариантов сменить деятельность после декрета –– пойти в digital сферу. В этой статье я расскажу, как освоить новую профессию после декрета и справиться со страхом снова начать с нуля.

Я рекомендую попробовать себя в роли интернет-маркетолога. Это комплексная профессия, которая включает в себя много разных направлений. Во время учебы вы будете создавать лендинги, работать с соцсетями и email-рассылками, писать тексты, настраивать чат-боты и запускать рекламу. Так вы сможете понять, что из этого вам больше по душе, а затем сузить специализацию и развиваться именно в ней.

Но сразу скажу, что фриланс не стоит романтизировать. Если не наладить тайм менеджмент и не поставить четкую грань между временем на работу и временем на семью, можно быстро выгореть. Немного планирования, и вуаля — это вполне приемлемый формат работы с маленькими детьми. Даже не смотря на смешные истории во время онлайн-встреч в стиле ”мама, я покакал” и ”где мои крылышки феи”. Ведь все мы люди.

Фриланс. Вы ни от кого не зависите, сами ищете клиентов и регулируете свои рабочие часы и доход. Это максимально гибкий формат, который позволит вам больше времени быть с семьей и выделять для работы удобное время.

Замечу, что в каждой компании свой уровень свободы на удаленке. Поэтому лучше заранее обсудить условия с работодателем.

Удалённая работа в найме. На мой взгляд отличный вариант для мамы. Вы сможете присматривать за детьми и параллельно работать в домашнем офисе. Такой формат позволяет самостоятельно составлять график и выбирать время для рабочих задач. К примеру, вы можете отвезти ребенка на занятия, а работой заняться чуть позже.

Минус в том, что гибкий график настроить получится далеко не всегда. Зато вариант неполного рабочего дня — вполне заманчив. При чем, как для вас, так и для работодателя.

Полный или неполный рабочий день в штате компании. Хороший вариант, если ваши дети уже ходят в сад, а вам очень хочется выходить в люди и работать в команде.

Обычно в digital-среде работают свободолюбивые люди, которые хотят распоряжаться своим временем и настраивают рабочий процесс под себя. Вы можете выбрать вариант, который больше всего подходит именно вам.

Как выбрать школу?

Ищите школу, где много практики. Где лектора — работающие эксперты, а не теоретики. Чтобы стать хорошим специалистом и быстрее влиться в работу после выпускного, нужно начать набивать шишки еще во время учебы.

Если говорить про выбор между оффлайн и онлайн форматом, я очень рекомендую выбрать онлайн. Это очень удобно, если у вас есть маленькие дети. Так вам не придётся тратить время на дорогу, и вы всегда можете пересмотреть лекцию и восполнить пробелы.

А что делать потом?

Сейчас все больше школ помогают выпускникам с трудоустройством. К примеру, в нашей школе MOST есть карьерный центр, в котором мы поддерживаем студентов после окончания курса. Есть программа для junior-специалистов , также мы активно содействуем с поиском работы или проектов для фриланса. А ещё помогаем грамотно составить портфолио и резюме, учим как взаимодействовать с заказчиками.

Как справиться со страхами?

Перед тем, как что-то начать. всегда возникают страхи . Это нормально. Вот небольшая порция мотивации, которая поможет с ними справиться.

Онлайн профессия — это слишком сложно, я не разберусь

Все студенты поначалу пребывают в легком шоке от количества новой информации, неизвестных терминов и программ. Но поверьте, после каждой новой лекции, каждой выполненной домашки, вы будете чувствовать себя увереннее. Главное, не сдаваться после первой кочки, быть открытым к новому и не бояться ошибаться.

Я не справлюсь

Во время обучения вы вступаете в сообщество людей, которые всегда готовы вам помочь. Например, у нас в школе есть учебные чаты, где можно болтать с одногруппниками и делиться с ними своими болями и страданиями. Если будут сложности с домашкой или не получится в чём-то разобраться, на помощь придут кураторы. Вы всегда можете рассчитывать на порцию мотивации, когда хочется опустить руки и всё бросить.

Нет поддержки