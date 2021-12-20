Новости Ида-Вирумаа
20.12.2021, 13:55

Из-за кражи кабелей жители Ида-Вирумаа остались без интернета и телевидения

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нужна помощь свидетелей преступления!
Ida-Virumaa
Foto: Argo Ingver

На прошедших выходных неизвестные отрезали и украли кабеля связи Telia, в результате чего сотни домохозяйств в Ида-Вирумаа остались как без интернета, так и без телевидения. Вдобавок ко всему была нарушена и мобильная связь.

По словам главы отдела сети и инфраструктуры Telia Тойво Праакеля, преступники совершали кражи кабелей две ночи подряд.

В субботу перерезали два кабеля связи, один из которых был междугородним, отключив от интернета Кивиыли, Пюсси и Кохтла-Нымме и нарушив работу нескольких станций мобильной связи. В воскресенье все повторилось, и без мобильной связи и интернета остались Виру-Нигула, Люганузе и Кохтла-Ярве.

Мобильная связь также нарушена в Пада, Азери, Кестла, Кохила-Нымме и Кивиыли. Telia занимается восстановлением связи.

По словам Праакеля, преступники обе ночи орудовали по одному сценарию, поэтому можно предположить, что это были одни и те же личности.

Telia просит всех, кто ночью 19 и 20 декабря видел какую-либо подозрительную деятельность в районе улиц Кескпуйестеэ, Парги и Виру в Кивиыли, сообщить об этом полиции.

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