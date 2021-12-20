Литва обещала Украине летальное оружие

Литва выразила готовность поставить Украине летальное оружие, чтобы укрепить ее оборону на случай агрессии со стороны России. "Дипломатия будет успешна тогда, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета. Необходимо поддержать Украину всеми средствами, Литва готова это сделать, включая передачу летального вооружения Украине", — сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на совместной пресс-конференции с германской коллегой Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в литовском городе Рукла вечером в воскресенье, 19 декабря.

Анушаушкас не уточнил, какое вооружение Литва передаст Украине. "Сейчас не отвечу точно, это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель и поставщик", — пояснил он.

Опасения по поводу угрозы войны

Правительство в Киеве уже давно призывает западные страны, в том числе Германию, поставлять ей летальное оружие. В Берлине выражают решительную поддержку суверенитету Украины и указывают на недопустимость нарушения ее границ, но не готовы поставлять Киеву оружие.

В последнее время усилились опасения по поводу того, что Россия готовит широкомасштабную войну против Украины. Запад и Киев обвинили Россию в переброске около ста тысяч военнослужащих к украинской границе. В Москве отрицают военные планы и со своей стороны обвиняют Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.