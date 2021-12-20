ВИДЕО | Почему в Эстонии так мало людей на улицах?

"Самый популярный вопрос под любым видео из Эстонии — "где все люди?". В этом выпуске я расскажу, почему улицы эстонских городов бывают пустынными. Почему никто не гуляет? Куда все подевались? Разберем несколько объективных причин и один миф" — пишет автор.

Юлиус отмечает, что в характере эстонцев больше рационального спокойствия, чем спонтанности, и это проявляется как в личных взаимоотношениях, так и в отношении к работе, дому и даже своим соседям. При этом эстонцы патриотичны, что прослеживается в том числе и в любви к своему дому, желанию больше времени провести именно там. Так, многие считают отдых дома — лучшим, поэтому реже тратят свои выходные на шоппинг или поход в бар.

Об остальных причинах вы можете узнать из видео:

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