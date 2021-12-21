21.12.2021, 19:57
ВИДЕО | Грозят ли Таллинну пробки в случае введения нового ограничения скорости?(2)
Фото из личного архива автора
Блогер RusDelfi, активист и урбанист Артем Дмитриев решил разобраться, справедливо ли критикуют предложение ограничить максимальную скорость движения в городе до 30 км/ч.
"Недавно новый вице-мэр Таллинна Мадле Липпус заявила, что ставит своей целью снижение скорости в городе до 30 км/ч, что вызвало бурную реакцию в медиа и соц-сетях. Мы обсудим мифы и стереотипы, которые существуют вокруг этого решения и пытаемся ответить на вопрос: плохо это или хорошо?" — пишет автор.
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