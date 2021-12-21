ВИДЕО | Грозят ли Таллинну пробки в случае введения нового ограничения скорости?

"Недавно новый вице-мэр Таллинна Мадле Липпус заявила, что ставит своей целью снижение скорости в городе до 30 км/ч, что вызвало бурную реакцию в медиа и соц-сетях. Мы обсудим мифы и стереотипы, которые существуют вокруг этого решения и пытаемся ответить на вопрос: плохо это или хорошо?" — пишет автор.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.