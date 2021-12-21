Русское образование 2035: ужасный конец или свет в конце туннеля?

Политики из Центристской партии (ЦП) так долго говорили о защите русского образования, что это стало в последнее время просто комичным. Пребывание более четырех лет во главе правительства безо всяких полезных для их избирателей решений, недавняя коалиция в парламенте с реформистами, от которых они долгое время якобы защищали русские школы, окончательно дезориентировала избирателей. В ближайшее время читатели снова услышат массу новых стенаний русского крыла ЦП о том, как им мешают спасать русское образование, и реагировать на это надо с учетом вышеописанных проблем ближайшего будущего.

Попробуем представить дальнейший ход событий без предлагаемых изменений. Последнее время более 70 процентов родителей отдают своих чад в эстонские детсады, поэтому в ближайшие годы проблема начальных классов в русских школах неизбежно обострилась бы из-за уменьшения количества первоклашек. Не самым лучшим образом повлияют на этот сегмент образования открывающиеся в 2022-2024 годах в столице государственные гимназии, куда могут уйти лучшие педагоги, как раз те, которые не имеют проблем с преподаванием на эстонском. К 2025 году пришлось бы принимать экстренные меры из-за кадрового голода, но наличие финансовых ресурсов вряд ли помогло бы решить проблему. Циклы подготовки педагогических кадров, особенно при наличии методических проблем, составляют не менее пяти лет. В том и особенность системы образования, что здесь, в отличие от обычного бизнеса, деньги и быстро построенные здания мало что решают. Если сегодня решается проблема с детсадами, то завтра наступят проблемы в начальных классах. Не подготовленные в них должным образом к новым условиям ученики рискуют стать беспомощными в старших классах (вспомним ситуацию в Кохтла-Ярве). Нынешняя ситуация без принципиальных изменений реально могла бы привести к катастрофе русского образования в 2027-2028 году. Без изменений оно обречено на критические проблемы, главная из которых это стремительное ухудшение качества образования.

Одни политики долго изображали защиту русских, но практически ничего конкретного не делали. Их оппоненты до последнего не представляли конкретики, хотя их принципиальная позиция была давно известна. И вот это произошло, появилась конкретика, программа перехода к единому образованию от рабочей группы министра Лийны Керсна

Еще в 2002-2003 году у меня появились сомнения в готовности руководства русских школ к реформированию. Тогда в одном из эфиров Радио 4 из шести директоров столичных русских школ лишь один говорил, что готовится к переходу и считает проблемы решаемыми. Остальные энергично доказывали, что все плохо и неправильно, лучше бы переход 40/60 отменить. Следующей повод для пессимизма дала Майлис Репс в бытность министром в 2005-2007 году, ничего полезного не сделала для смягчения перехода. Главным же поводом для пессимизма всегда было успешное манипулирование русскими со стороны ЦП с некорректным информированием о структуре расходов школ и особенностях управления ими. Большие возможности столичной власти влиять на образование — самая большая тайна центристов. Скрывая это многие годы они имели возможность свое бездействие списывать на происки ”властей на Тоомпеа”. Но 2016 год расставил все точки над ”i” — ЦП возглавило правительство и … ничего не сделала для русской школы. Коалиция с EKRE в 2019 развеяла остатки иллюзий. На фоне описанной ситуации излишняя доверчивость, помноженная на медленное осмысление избирателями ЦП реалий местного образования и эстонской политики, сделали невозможным избежать ныне предлагаемый переход.

В чем суть предлагаемой программы

До последнего момента русские политики приравнивали переход к единой школе со 100% преподаванием на эстонском. Есть подозрение, что это была намеренная дезинформация в надежде на определенные негативные настроения. План перехода предусматривает 75% преподавания на государственном. Остальные 25% составляют другие языки, а значит таковым может быть и русский. Обращаю внимание, что сейчас в гимназиях 60% преподают на эстонском, и на этом уровне изменения несущественны, надо лишь немного улучшить нынешние показатели.