22.12.2021, 07:11
Американский боец ММА умер в 27 лет
Фото: Global Look Press
Джордан Янг выступал в промоушенах Bellator и PFL, последний бой он провел против российского бойца Омари Ахмедова в октябре
Причина смерти спортсмена пока неизвестна. На профессиональном ринге Янг провел 14 боев, в 12 одержал победу и два проиграл. Последним соперником американца был российский боец Омари Ахмедов, в поединке 27 октября Янг одержал победу над ним техническим нокаутом.
Тренер спортсмена Дерик Сантос заявил в своем Instagram, что для него смерть Янга стала полной неожиданностью.
"Я не могу поверить в это. Несколько недель назад мы говорили о том, как он ждет 2022 год и, как только восстановится от травмы, вернется к работе со мной. Я действительно ожидал, что он продолжит успешно выступать после своей последней крупной победы", — написал Сантос.