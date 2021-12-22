Американский боец ММА умер в 27 лет

Причина смерти спортсмена пока неизвестна. На профессиональном ринге Янг провел 14 боев, в 12 одержал победу и два проиграл. Последним соперником американца был российский боец Омари Ахмедов, в поединке 27 октября Янг одержал победу над ним техническим нокаутом.



Тренер спортсмена Дерик Сантос заявил в своем Instagram , что для него смерть Янга стала полной неожиданностью.



"Я не могу поверить в это. Несколько недель назад мы говорили о том, как он ждет 2022 год и, как только восстановится от травмы, вернется к работе со мной. Я действительно ожидал, что он продолжит успешно выступать после своей последней крупной победы", — написал Сантос.