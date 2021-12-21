Украинский боксер выступил с критикой в адрес СМИ

"Дырявые СМИ — не побоюсь этого слова, нужно называть вещи своими именами — пишут всякие глупости. Атлетические комиссии разных Штатов и регионов в странах, где проводятся поединки, чаще всего после великолепных и красочных боев отстраняют спортсмена на некоторое время для их восстановления. Некоторые за это цепляются и выдают за реальность. Василий Анатольевич обязательно скоро вернется на ринг, как только отдохнет и появится следующий оппонент", — сказал Усик.