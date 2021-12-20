Мы разоблачили 4300 наемников секретной армии Путина. А потом пришли к ним домой

”Если бы вы приехали, чтобы сказать мне, что мой сын жив, вы бы сделали меня самой счастливой матерью на свете”.

Светлана Антипова открывает калитку и пропускает нас во двор дома в украинском селе Ширяево, которое находится примерно в часе езды от Одессы.

Темный субботний вечер. Тишину нарушает только лай соседских собак, разбуженных приездом незнакомцев.

Сын Светланы был одним из примерно 4300 наемников группы Вагнера, которых удалось идентифицировать Службе безопасности Украины и аналитическому центру, созданному группой высших офицеров СБУ в отставке. Теперь эта база данных попала в распоряжение Eesti Päevaleht.

Это настоящий кладезь информации, пожалуй, наиболее полно раскрывающий структуру тайной российской армии, созданной и спонсируемой прокремлевским олигархом и владельцем кейтерингового бизнеса Евгением Пригожиным, который включает имена наемников, даты их рождения, домашние адреса, позывные и идентификационные номера. На фото, которые сопровождают данные, члены группы бравируют оружием, позируют с товарищами и демонстрируют заслуги группы Вагнера в различных миссиях.

Репортеры из эстонской газеты Eesti Päevaleht, ближневосточного портала NewLines и шведской газеты Dagens Nyheter отправились в Восточную Украину и Молдову, чтобы попытаться понять, какой путь проходит человек, чтобы стать наемником.