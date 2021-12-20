За рубежом
20.12.2021, 09:35

Мы разоблачили 4300 наемников секретной армии Путина. А потом пришли к ним домой

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Эксклюзив Eesti Päevaleht

В особой базе данных, которую в течение семи лет составляли бывшие офицеры украинской разведки и которая оказалась в распоряжении Eesti Päevaleht, содержатся подробные данные о 4300 печально известных наемниках Вагнера. Эти люди выполняют грязные поручения президента России по всему миру. Редакция Eesti Päevaleht нашла родителей, братьев, сестер и вдов погибших бойцов и поговорила с ними.

Михаэль Вайс
Хольгер Роонемаа
Маттиас Карлссон
Лилиана Ботнарюк

”Если бы вы приехали, чтобы сказать мне, что мой сын жив, вы бы сделали меня самой счастливой матерью на свете”.

Светлана Антипова открывает калитку и пропускает нас во двор дома в украинском селе Ширяево, которое находится примерно в часе езды от Одессы.

Темный субботний вечер. Тишину нарушает только лай соседских собак, разбуженных приездом незнакомцев.

Сын Светланы был одним из примерно 4300 наемников группы Вагнера, которых удалось идентифицировать Службе безопасности Украины и аналитическому центру, созданному группой высших офицеров СБУ в отставке. Теперь эта база данных попала в распоряжение Eesti Päevaleht.

Это настоящий кладезь информации, пожалуй, наиболее полно раскрывающий структуру тайной российской армии, созданной и спонсируемой прокремлевским олигархом и владельцем кейтерингового бизнеса Евгением Пригожиным, который включает имена наемников, даты их рождения, домашние адреса, позывные и идентификационные номера. На фото, которые сопровождают данные, члены группы бравируют оружием, позируют с товарищами и демонстрируют заслуги группы Вагнера в различных миссиях.

Репортеры из эстонской газеты Eesti Päevaleht, ближневосточного портала NewLines и шведской газеты Dagens Nyheter отправились в Восточную Украину и Молдову, чтобы попытаться понять, какой путь проходит человек, чтобы стать наемником.

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