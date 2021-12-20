”Он же Путин, кто его заразит?” Дмитрий Песков оценил вероятность заболевания президента РФ ковидом

”Ну, слушайте — он же Путин, кто его заразит?” — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистки, есть ли какой-то план на случай, если все-таки кто-то заразит президента (цитата по ТАСС). При этом Песков отметил, что о таком повороте событий ему ”не хочется ни думать, ни говорить”.