”Он же Путин, кто его заразит?” Дмитрий Песков оценил вероятность заболевания президента РФ ковидом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает маловероятной перспективу заражения Владимира Путина коронавирусом. Об этом он заявил в фильме Наили Аскер-заде ”Опасный вирус. Второй год” на телеканале ”Россия 1”, передает "Медуза".
”Ну, слушайте — он же Путин, кто его заразит?” — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистки, есть ли какой-то план на случай, если все-таки кто-то заразит президента (цитата по ТАСС). При этом Песков отметил, что о таком повороте событий ему ”не хочется ни думать, ни говорить”.
Он рассказал, что весь персонал, контактирующий с Путиным, соблюдает карантин и необходимые правила эпидемиологической безопасности, а сам президент ”как ответственный гражданин Российской Федерации привился, потом ревакцинировался и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной”. Все, кому предстоит общение с Путиным, проходят предварительный карантин или их ”особенно тестируют”, добавил Песков.