Аналитик: две прививки от "омикрона" не защитят

По словам аналитика, это значит, что спокойными не могут быть ни привитые, ни переболевшие, пишет delfi.lt.

"Ничего хорошего не сулят и прогнозы. В Канаде, где "омикрон" составляет 20% всех случаев, самые оптимистические модели показывают, что рост будет впечатляющим. Поскольку уже сейчас ясно, что "омикрон" в 2-3 раза заразнее "дельты", стоит вспомнить, что болезнь, которая быстрее распространяется, даже если она не такая опасная, доставит больше хлопот, чем менее заразная, но более опасная. Все сводится к экспоненциальному росту, который, к сожалению, плохо понимают.

Пока единственная защита от "омикрона" — бустерная доза вакцины. Нил Фергюсон сказал, что большая часть заболевших, скорее всего, переболеет этой болезнью легко, поскольку защита от госпитализации есть и без третьей дозы. Но это небольшое утешение, когда нет защиты от распространения, при такой же скорости распространения как в случае корью", — сказал ученый.

По его словам, В Литве люди пока достаточно активно прививаются бустерной дозой. И большая часть привитых — люди старшего возраста.

"К сожалению, темпы ревакцинации людей старшего возраста начинают снижаться. А процент ревакцинации молодых людей, которые являются основными "носителями", пока очень низкий. Это показывает, что новая волна "омикрона" будет огромной. Единственный выход с учетом отношения нашей популяции к управлению эпидемией — это сократить срок действия "паспорта возможностей" до 4 месяцев после второй прививки", — сказал Землис-Балявичюс.

Один момент, по словам эксперта, этой эпидемии не меняется: угроза вируса оценивается недостаточно.

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