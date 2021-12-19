ВИДЕО | Минобороны РФ показало российские дроны-самоубийцы в деле

Речь идет об операции, прошедшей в апреле 2020 года в сирийской провинции Хама, в результате которой были ликвидированы двое боевиков. Первый — по прозвищу Снайпер Тоу, второй — полевой командир Абу-Аль-Валид из группировки ”Хайят Тахрир аш-Шам” (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

”Редкий случай, когда уникальная операция была снята с двух камер: одна работала на дроне-камикадзе, а другая — на беспилотном разведчике, который нашел цель и фиксировал результат атаки. Очевидно, что применялся БПЛА ”Ланцет” или его более современная модификация”, — говорится в подписи к видео.

В видеоролике офицер российских Сил специальных операций, который является оператором барражирующих боеприпасов, рассказал, как проходила операция. ”Буквально за два дня до проведения нашей спецоперации этот боевик обстрелял конвой Сирийской Арабской Республики и сжег два грузовика. После этого мы начали проводить авиаразведку района и в ходе разведки обнаружили расчет противотанковых управляемых ракет под руководством данного боевика”, — отметил он.

По словам военнослужащего, после обнаружения группы террористов, которые в тот момент разворачивали пусковую установку на позицию, было принято решение ликвидировать их всех с помощью ”Ланцета”. Второй дрон уничтожил саму пусковую установку.

”Ланцет” — вид дронов, известный также как ”дроны-самоубийцы”. Они патрулируют местность в районе предполагаемой цели. Находя цель, беспилотник поражает ее, как ракета ”воздух — поверхность”, при этом уничтожаясь сам. Дроны производит компания ZALA Aero, которая входит в концерн ”Калашников”, пишет РБК.