За рубежом
19.12.2021, 19:20

Министр обороны ФРГ: НАТО обсудит предложения России по гарантиям безопасности

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ФОТО: Reuters

Страны НАТО обсудят предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе, при этом Россия не может диктовать, как партнеры НАТО должны позиционировать себя. Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, передает РБК со ссылкой на издание RND.

По ее словам, Россия не должна проводить новые красные линии и обеспечивать себе сферы влияния в Европе.

”Мы должны исчерпать все варианты дипломатии и экономических санкций. И все дальнейшие шаги должны быть четко согласованы в альянсе”, — сказала Ламбрехт изданию Bild.

Предложение начать переговоры по гарантиям безопасности о нерасширении НАТО на восток сделал президент России Владимир Путин. 7 декабря он провел переговоры с американским президентом Джо Байденом, где обсуждалась обстановка у границ Украины, так как ранее несколько западных СМИ опубликовали материалы о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину.

Во время переговоров Путин призвал не перекладывать ответственность за ситуацию на российско-украинской границе на Москву, потому что «именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории». После этого Байден предложил провести встречу с участием представителей России и стран-участниц альянса.

16 декабря российский МИД уточнил требования по гарантиям безопасности — США не должны создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР, и не допустить дальнейшего расширения НАТО в восточном направлении.

В ответ на требование Москвы генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО придерживается политики открытых дверей не только на словах, но и на деле. Говоря об Украине, генсек подчеркнул, что это суверенная страна, которая сама должна определять свое будущее.

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