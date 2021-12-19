Министр обороны ФРГ: НАТО обсудит предложения России по гарантиям безопасности

По ее словам, Россия не должна проводить новые красные линии и обеспечивать себе сферы влияния в Европе.

”Мы должны исчерпать все варианты дипломатии и экономических санкций. И все дальнейшие шаги должны быть четко согласованы в альянсе”, — сказала Ламбрехт изданию Bild.

Предложение начать переговоры по гарантиям безопасности о нерасширении НАТО на восток сделал президент России Владимир Путин. 7 декабря он провел переговоры с американским президентом Джо Байденом, где обсуждалась обстановка у границ Украины, так как ранее несколько западных СМИ опубликовали материалы о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину.

Во время переговоров Путин призвал не перекладывать ответственность за ситуацию на российско-украинской границе на Москву, потому что «именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории». После этого Байден предложил провести встречу с участием представителей России и стран-участниц альянса.

16 декабря российский МИД уточнил требования по гарантиям безопасности — США не должны создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР, и не допустить дальнейшего расширения НАТО в восточном направлении.

В ответ на требование Москвы генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО придерживается политики открытых дверей не только на словах, но и на деле. Говоря об Украине, генсек подчеркнул, что это суверенная страна, которая сама должна определять свое будущее.