19.12.2021, 17:21
В Кузбассе на шахте произошел пожар. Под землей находились более 100 шахтеров(2)
ФОТО: Pixabay
В шахте им. Рубана в Кемеровской области произошел пожар, находящихся там горняков эвакуируют. Об этом РБК сообщили в компании ”СУЭК-Кузбасс”, которая владеет шахтой. Под землей находятся 128 горнорабочих, они выходят на поверхность.
В Единой дежурной диспетчерской службе МЧС сообщили ”Интерфаксу”, что по предварительным данным пострадавших нет.
В АО ”СУЭК-Кузбасс” отметили, что вентиляция в шахте работает. ”Паники нет, народ организованно выходит на поверхность”, — добавили там.
В компании предположили, что причиной стало возгорание пласта в результате самоперегревания.
На месте находится генеральный директор ”СУЭК-Кузбасс” Юрий Мешков, он лично руководит эвакуацией.