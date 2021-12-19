В Кузбассе на шахте произошел пожар. Под землей находились более 100 шахтеров

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В шахте им. Рубана в Кемеровской области произошел пожар, находящихся там горняков эвакуируют. Об этом РБК сообщили в компании ”СУЭК-Кузбасс”, которая владеет шахтой. Под землей находятся 128 горнорабочих, они выходят на поверхность.