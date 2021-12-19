КМ по биатлону: в последней гонке года победил француз. Российские биатлонисты - во втором десятке
В мужском масс-старте на четвертом этапе Кубка мира, который завершился в воскресенье во французском Анси, победу одержал хозяин трассы Эмильен Жаклен. Лучший из россиян Эдуард Латыпов занял 12-е место. Эстонские спортсмены в гонке не участвовали.
Француз Эмильен Жаклен. Он показал результат 35 минут 54,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял еще один француз Кентен Фийон-Майе (+3,5; 2), третье — норвежец Тарьей Бё (+10,3; 1).
Латыпов проиграл французу 49,3 секунды, допустив три промаха. Россиянин Александр Логинов стал 15-м (+1.03,4; 4), Александр Поварницын — 22-м (+1.30,4; 2), Саид Халили — 25-м (+1.34,6; 3), Даниил Серохвостов — 26-м (+2.14,8; 6).
В Анси российские биатлонисты завоевали три награды. Латыпов был вторым в спринте и гонке преследования, а Кристина Резцова стала третьей в масс-старте, подводит итоги РБК.
Подробнее результаты гонки смотрите здесь.
Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 6 по 9 января.