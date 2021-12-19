КМ по биатлону: в последней гонке года победил француз. Российские биатлонисты - во втором десятке

В мужском масс-старте на четвертом этапе Кубка мира, который завершился в воскресенье во французском Анси, победу одержал хозяин трассы Эмильен Жаклен. Лучший из россиян Эдуард Латыпов занял 12-е место. Эстонские спортсмены в гонке не участвовали.