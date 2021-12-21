ВИДЕО | Игрок НХЛ получил тяжелую травму головы и упал без сознания

В ночь с субботы на воскресенье в городе Даллас, штат Техас состоялся матч НХЛ между одноименной командой и "Чикаго", который закончился победой "Далласа" в овертайме со счетом 4:3.

Таннер Керо в одном из эпизодов получил тяжелую травму головы и был госпитализирован, нападающий покидал лед на носилках и без сознания. Инцидент произошел на четвертой минуте матча после грубого силового приема форварда "Чикаго" Бретта Коннолли, который был удален до конца встречи.





Позже Керо пришел в сознание, ему потребуется дополнительное обследование.

"Это ужасно. Я был в такой ситуации раньше, в тот вечер товарищи по команде сплотились вокруг меня. Таннер потрясающий друг, он говорит тихо, но всегда усердно работает на льду, он не пропускает ни дня. Когда его вызывают на матч, он всегда играет упорно, до конца. Он отличный товарищ по команде. Я слышал, что у него все в порядке. Эту победу определенно посвящаем ему. Помолитесь о нем и пожелайте ему скорейшего выздоровления", — сказал его одноклубник Джо Павелски на послематчевой пресс-конференции