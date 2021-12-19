КМ по биатлону: дочь Анфисы Резцовой принесла россиянкам первую медаль сезона в личных гонках

Эльвира Эберг показала результат 35 минут 21,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Резцова уступила ей 12,1 секунды, также допустив два промаха. Второе место заняла француженка Жулия Симон (+10,7; 2).

Россиянка Ульяна Нигматуллина стала седьмой (+28,2; 1), Светлана Миронова — 18-й (+1.45,1; 3), Ирина Казакевич — предпоследней, 29-й (+4.21,9; 7).

Для российских биатлонисток это первая награда в личных гонках в сезоне Кубка мира, отмечает РБК.

25-летняя Резцова также впервые попала на подиум в личных гонках на этапах Кубка мира. Ранее у нее были награды только в эстафетах. Кристина Резцова — дочь олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анфисы Резцовой.

Этап завершится позднее в воскресенье мужским масс-стартом. Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 6 по 9 января.