Reuters: экспорт российского газа по трубопроводу Ямал - Европа резко сократился

Причины снижения поставок по одному из основных маршрутов экспорта российского газа в Европу, который проходит через Белоруссию, пока не известны. Российский экспортер газа Газпром не ответил на запрос о комментарии, пишет сетевое издание tinkoff.ru.

В этом году цены на газ в Европе подскочили из-за резкого скачка спроса во всем мире в период восстановления после пандемии. Россия, ключевой поставщик в Европу, заявляла, что поставки по долгосрочным контрактам полностью выполняются.

Газпром отправляет газ в Европу по ряду маршрутов и заказывает дополнительные мощности — или объемы, которые выходят за рамки постоянных контрактов — на аукционах для поставки через Украину и в Германию по ямальскому маршруту.

Прокачка газа через газопровод Ямал-Европа в субботу упала до примерно 1,2 миллиона киловатт-часов в час по сравнению со средним значением в 10 миллионов киловатт-часов в час в пятницу и примерно 12 миллионов киловатт-часов в час в четверг.

Поставки газа в Европу тесно связаны с его уровнем в хранилищах Газпрома в России. На этой неделе компания начала откачивать газ из своих подземных сооружений в центральной части России, пик потребления ожидается через месяц .

Газпром и Кремль отрицают какую-либо связь между уровнями поставок газа в Европу по существующим маршрутам с продолжающимися дебатами по поводу недавно построенного газопровода Северный поток-2, который ожидает "зеленого света" от Германии для начала поставок.