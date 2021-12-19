В военном бюджете США помощь странам Балтии прописана отдельной строкой

"По оценке Конгресса, безопасность Балтийского региона важна с точки зрения безопасности НАТО, и усилия во имя этого критически важны, чтобы обеспечить дальнейшее сдерживание российской агрессии и укрепить безопасность союзников", — говорится в тексте принятого Сенатом законопроекта.