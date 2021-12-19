19.12.2021, 12:50
В военном бюджете США помощь странам Балтии прописана отдельной строкой(6)
ФОТО: Pixabay
В оборонном бюджете США на следующий год, утвержденном на этой неделе верхней палатой американского Конгресса, заложено 175 млн долларов на укрепление военной обороны стран Балтии.
"По оценке Конгресса, безопасность Балтийского региона важна с точки зрения безопасности НАТО, и усилия во имя этого критически важны, чтобы обеспечить дальнейшее сдерживание российской агрессии и укрепить безопасность союзников", — говорится в тексте принятого Сенатом законопроекта.
В комментарии Министерства обороны Эстонии отметили, что отдельное упоминание инициативы балтийской безопасности в оборонном бюджете США повышает политическую заметность этой помощи, пишет rus.err.
Общий размер оборонной помощи США европейскому региону составляет 4 млрд долларов.