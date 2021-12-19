Лавина "Омикрона" накрывает Европу: в Лондоне объявлена чрезвычайная ситуация, отменили даже футбол

По словам Хана, только за последние сутки в Лондоне обнаружено 26 тыс. новых случаев ковида. При этом число медицинских работников, заражающихся вирусом, растет одновременно с числом госпитализаций, которое в Лондоне за прошлую неделю выросло на 28,6% и достигло 1534 человек. На больничный массово уходят и сотрудники других городских служб.

Риск перегрузки системы здравоохранения заставил мэра Лондона Садика Хана в субботу объявить в городе режим чрезвычайной ситуации. Это позволит властям районов лучше координировать свои действия по борьбе с пандемией. Кроме того, экстренные службы и медицинские учреждения британской столицы будут работать в особом режиме, и в некоторых случаях не смогут с обычной скоростью решать менее приоритетные задачи.

Одной из самых пострадавших от новой мутации ковида стран стала Великобритания . Здесь три дня подряд фиксировались самые высокие показатели заражаемости за все время пандемии: в минувшую пятницу было обнаружено около 93 тыс. новых случаев, а в субботу эта цифра несколько снизилась (90,4 тыс. диагнозов). Власти страны особенно обеспокоены тем, что вариантом ковида "Омикрон", который, по мнению ученых, распространяется намного быстрее, уже заболели около 25 тыс. человек.

Впрочем, нынешние показатели заболеваемости немного выше, чем в конце декабря прошлого года (почти 4 млн), когда еще не было варианта "Омикрон", а во многих странах действовали намного более жесткие ограничительные меры, чем сейчас. Темпы вакцинации, судя по открытым данным, тоже достаточно высоки: на сегодняшний день в мире сделано более 8 млрд. прививок, с учетом того, что для полной иммунизации одного человека, как правило, необходимо две дозы.

Судя по статистике, очередная волна пандемии продолжается, однако темпы заболеваемости несколько снижаются. По данным Университета Джонса Хопкинса, за последнюю неделю в мире заразились около 4,3 млн человек, а неделей раньше - около 4,36 млн. При этом предыдущий пик роста пришелся на август, и рост тогда составлял около 4,6 млн за семь дней.

"На протяжении последних нескольких дней я встречался с коллегами по всему городу - от медиков до местных советов, до пожарных и полиции. Мы все очень озабочены взрывным ростом числа заражений "Омикроном", - сказал Хан. - Растет число людей, попадающих в больницы, но резко увеличивается и число сотрудников, взявших больничный. Поэтому, посоветовавшись с коллегами, я решил объявить режим чрезвычайной ситуации".

Мэр Лондона отметил, что подавляющее большинство людей, попавших из-за ковида в больницы, не были привиты. Он призвал людей как можно быстрее делать третьи прививки (так называемые бустеры), для чего в городе в ближайшее время будут открыты новые центры массовой вакцинации.

Ранее британские ученые установили, что для полноценной защиты от "Омикрона" требуются три дозы вакцины, поскольку после двух прививок эффективность антител при новой мутации резко падает.

Несмотря на высокое число заразившихся, в Великобритании по-прежнему регистрируется относительно мало смертей от ковида: в субботу сообщалось о 125 умерших. По мнению специалистов, главная причина такой статистики - вакцинация: две прививки сделали около 81% населения, а бустеры - около 47%.

Но эксперты предупреждают, что число госпитализаций в Англии может достигнуть критических значений примерно через две недели, если правительство не примет меры, чтобы пресечь социализацию в больших группах до Рождества. Если число заражений продолжит расти, то Англию к концу месяца может ждать госпитализация 1000-2000 человек в день, говорят специалисты, опрошенные программой Би-би-си "Панорама".

Первым и массовыми мероприятиями, отмененными из-за "Омикрона" на этой неделе стали матчи английской Премьер-лиги. Пять из шести назначенных на субботу встреч были отложены из-за высокого числа заболевших футболистов.

Жесткий локдаун в Нидерландах

На фоне быстрого распространения "Омикрона" Нидерланды снова ввели жесткий локдаун. Премьер-министр Марк Рютте объявил о карантинных мерах, которые начнут действовать уже с воскресенья.