19.12.2021, 08:43
В Швеции людям стали массово вживлять чипы с COVID-паспортами
Foto: Priit Simson
Шведская компания Epicenter разработала вживляемые под кожу микрочипы с сертификатами о вакцинации, пишут ”Известия”.
Технология безопасна для людей, уверяет разработчик. При необходимости импланты можно извлечь. Помимо сертификатов о вакцинации на них можно хранить договоры, проездные, абонемент в спортзал и другие необходимые документы.
По данным издания, такие чипы установили себе уже 6 тысяч жителей Швеции.
Имплант состоит из чипа NFC (Near Field Communications), содержащего данные, которые можно прочесть с помощью любого считывающего устройства, такого как NFC-совместимый смартфон, уточняет Ruptly.