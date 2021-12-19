ЧМ в Таллинне: хоккеисты сборной Эстонии завершили турнир поражением

Молодежная сборная Эстонии по хоккею (U20) завершила в субботу проходивший в Таллинне чемпионате мира (группа B, I дивизион) поражением от сборной Японии 1:5 (0:1, 1:1, 0:3), но сохранила место в своем дивизионе.