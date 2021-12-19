19.12.2021, 08:20
ЧМ в Таллинне: хоккеисты сборной Эстонии завершили турнир поражением
ФОТО: Taavi Sepp
Молодежная сборная Эстонии по хоккею (U20) завершила в субботу проходивший в Таллинне чемпионате мира (группа B, I дивизион) поражением от сборной Японии 1:5 (0:1, 1:1, 0:3), но сохранила место в своем дивизионе.
Решающей для наших хоккеистов стала встреча накануне с командой Польши, которую сборная Эстонии выиграла в дополнительное время — 4:3. Победитель практически обеспечивал сохранение места в подгруппе "В" на следующий сезон.
Итоговая таблица первенства в нашей группе выглядит так: Франция, Словения, Япония, Украина, Эстония и на последнем месте — Польша.