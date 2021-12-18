Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии, сообщил РБК источник в окружении бизнесмена Представитель Millhouse (управляет активами Абрамовича) подтвердил РБК получение бизнесменом португальского гражданства. Ранее о том, что Абрамович получил португальское гражданство, сообщил таблоид Publico.

”Г-н Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому ”Закону о возвращении”, который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство”, — пояснил источник РБК.

По его словам, Абрамович много лет изучал историю своей семьи и обнаружил, что часть его семьи приехала из Португалии, прежде чем была изгнана и оказалась в Гамбурге. ”Эта связь была изучена в контексте семейного исследования с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах”, — добавил собеседник РБК.

Он отметил, что Абрамович ведет благотворительную деятельность, ”которая чтит еврейское наследие во многих странах, включая Португалию и Литву, где у него также есть семейные корни”.