ВИДЕО | Супертайфун разрушил популярный курорт. Погибло более 30 человек, несколько десятков жителей числятся пропавшими без вести

Из-за тайфуна, обрушившегося в минувший четверг на юго-восток Филиппин, более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Сегодня служба спасения Филиппин подтвердила, что на данный момент известно о 31 погибшем, десятки человек числятся пропавшими без вести.

Порывы ветра достигали 195 км/ч, из-за чего без электричества до сих пор остаются тысячи домохозяйств в стране. Кроме этого, в результате тайфуна оказались затопленными плантации кукурузы и риса. Особо пострадавшие провинции Себу и Бохоль объявили о катастрофической ситуации.

На пути тайфуна оказался и популярный курорт

Был разрушен и популярный курорт.

В пятницу филиппинская береговая охрана поделилась снимками острова Сиаргао, популярного места отдыха, которое было полностью затоплено в результате разгулявшейся стихии.

”Стоит отметить, что "Рай" был очень силен. Почти с 95% домов на острове Динагати (соседний с Сиаргао остров) снесло крыши”, — сказал местной радиостанции заместитель мэра острова Суригао, который считается столицей серфинга на Филиппинах.