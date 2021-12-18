Героин и "мет": с приходом талибов в Афганистане расцвела наркоторговля

Ведущий эксперт по афганской наркоторговле Дэвид Мэнсфилд оценивает масштаб производства "мета" при помощи снимков из космоса, на которых видны работающие лаборатории. По его словам, указ вышел, когда урожай эфедры 2021 года был уже собран, и эффект от него скажется не раньше следующего июля, когда созреет новый.

Полуподпольные фабрики не сбавили обороты. Наш собеседник сказал с усмешкой, что единственным результатом принятой меры стало удвоение оптовой цены на метамфетамин, а уже заготовленных запасов эфедры хватит надолго.

Прежде талибы облагали производителей и поставщиков эфедры налогом, недавно выпустили указ о полном запрете ее выращивания, но документ не был опубликован во всеобщем доступе.

На базаре посреди пустыни, известном как узловой пункт торговли эфедрой, ее продают в огромных количествах, больших, чем когда-либо раньше.

Бум начался, когда выяснилось, что эфедра — распространенная дикая трава, на языке пушту "оман" — содержит один из главных компонентов "мета", эфедрин.

Связанный с этим бизнесом собеседник Би-би-си рассказал на условиях анонимности, что лишь в одном отдаленном районе на юго-западе страны работает свыше 500 импровизированных лабораторий, ежедневно выдающих порядка трех тонн метамфетамина.

В России и ряде других стран он относится к запрещенным препаратам, в США ограниченно используется в медицине под торговой маркой "дезоксин".

Наркотики — важная часть здешней экономики. После захвата власти талибами (организация "Талибан" признана террористической и запрещена в России) наркоторговля процветает еще сильнее. Раньше Афганистан ассоциировался в основном с героином, но теперь превратился в крупный центр производства кристаллического метамфетамина — психостимулятора с опасным потенциалом формирования зависимости.

Во дворе курится дымок над двумя бочками, в которых готовятся новые партии.

В комнате хранится 100 килограммов наркотика рыночной стоимостью 2,6 миллиона долларов. Скоро его развезут по всему миру, вплоть до далекой Австралии.

Это не значит, что традиционный наркобизнес идет на спад. Сырьем для героина является опиум, добываемый из мака. На долю Афганистана приходится около 80% его мирового производства, и оно тоже растет.

Последние недели крестьяне по всей стране трудятся, не покладая рук: готовят поля и сажают опийный мак. "Мы знаем, что это вредно, но другие культуры не приносят дохода", — говорит живущий недалеко от Кандагара Мохаммад Гани, усердно рыхля граблями свой участок.

Положение усугубляют участившиеся засухи. Надо рыть колодцы, а если разводить на орошаемой земле окру (овощная культура, известная также как бамия и абельмош) или помидоры, не покроешь и половины затрат, объясняет Мохаммад Гани.

Слухи о том, что "Талибан" может запретить выращивать мак, толкают цены вверх, а это, в свою очередь, побуждает крестьян сеять его больше.

Пока торговля процветает. Раньше опиумные дельцы подкупали коррумпированных чиновников и действовали подпольно, а теперь открыто продают густую черную пасту с базарных прилавков.

"После того, как "Талибан" освободил страну, стали совершенно свободны и мы", — смеется один из них.

Талибы относятся к теме болезненно. В провинции Гильменд они запретили нам снимать большой и широко известный опиумный базар, сказав, что это "зона ограниченного доступа".

Мы спросили главу провинциальной комиссии по культуре Хафиза Рашида, не связан ли запрет с тем, что некоторые лица "Талибана", по слухам, извлекают выгоду из наркоторговли. Он занервничал, отказался продолжать разговор и пригрозил разбить нашу камеру, если запись не будет стерта.

В одном из районов нам вроде бы разрешили снять опиумный базар, но, когда мы приехали на место, объявили, что это невозможно.

Пресс-секретарь "Талибана" в Кабуле Биляль Карими сказал нам, что организация ищет альтернативы для фермеров. "Мы не можем просто так лишить людей этого, не предложив ничего взамен", — добавил он.