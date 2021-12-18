Штурм Капитолия: сторонника Трампа приговорили к пяти годам тюрьмы

Сторонник Дональда Трампа - 54-летний Роберт Скотт Палмер - приговорен к пяти годам тюремного заключения за нападение на полицейских во время атаки на Капитолий 6 января. Федеральный суд американского округа Колумбия под председательством судьи Тани Чаткэн вынес в пятницу, 17 декабря, соответствующий вердикт, сообщает Deustche Welle.

Речь идет о самом суровом наказании в отношении фигуранта дела, связанного со штурмом здания Конгресса США в начале года. При этом к смягчению приговора не привели доводы защиты о том, что у Палмера было трудное детство, а также принесенные им письменные извинения, в которых утверждалось, что его доверие обманул занимавший на тот момент пост президента США Трамп.

Называл полицейских агрессорами



В день штурма мужчина вначале бросал в полицейских у Капитолия доски, огнетушитель и другие предметы. Затем Роберт Скотт Палмер попытался проникнуть в здание Конгресса США, однако в итоге был оттеснен перцовым аэрозолем, который применили сотрудники службы безопасности. После этого он продолжил бросать предметы в полицейских, пока в него не попала резиновая пуля.

Прокуроры отметили, что даже после признания вины 4 октября Палмер защищал свои действия, называя полицейских агрессорами.

Штурм Капитолия



Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.