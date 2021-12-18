В Литве запретили продажу эстонского назального спрея от коронавируса

По словам Хейлики Лейнус, руководителя отдела продаж компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, BioBlock — обычный продукт, а не лекарство, медикамент или пищевая добавка. Именно благодаря этому факту продажа назального спрея от коронавируса в Эстонии разрешена.

Она объяснила, что, в отличие от лекарств, антитела против SARS-CoV-2 в BioBlock не реагируют с иммунной системой человека и не попадают в кровоток, но блокируют шиповидный белок вируса SARS-CoV-2 в носу. Это предотвращает проникновение вируса в клетку и его дальнейшее размножение.

В то же время Лейнус указала на то, что есть страны, где даже назальный спрей, содержащий активный ингредиент морской соли, классифицируется как лекарство. ”В этих странах мы, скорее всего, сможем предложить людям дополнительную защиту с помощью BioBlock только тогда, когда мы завершим в сотрудничестве с эстонскими семейными врачами более крупное клиническое исследование, отвечающее всем международным требованиям”, — пояснила Лейнус.