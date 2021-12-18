Не пропустите! Завтра, 19 декабря, в Ласнамяэ пройдут бесплатные рождественские концерты под открытым небом

”На этот раз мы завершаем традиционные рождественские концерты в Ласнамяэ. На четвертом концерте выступит колокольный ансамбль Campanelli. Также детей порадуют гномик и Дед Мороз, и мы будем предлагать гостям пипаркоок и безалкогольный глег. Приглашаю всех жителей Ласнамяэ в это воскресенье прийти на концерт, чтобы вместе ощутить рождественское настроение и насладиться музыкой”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.