Не пропустите! Завтра, 19 декабря, в Ласнамяэ пройдут бесплатные рождественские концерты под открытым небом(1)
В воскресенье, 19 декабря, в Ласнамяэ пройдет два рождественских бесплатных концерта под открытым небом, а также состоится традиционное зажжение четвертой свечи адвента.
”На этот раз мы завершаем традиционные рождественские концерты в Ласнамяэ. На четвертом концерте выступит колокольный ансамбль Campanelli. Также детей порадуют гномик и Дед Мороз, и мы будем предлагать гостям пипаркоок и безалкогольный глег. Приглашаю всех жителей Ласнамяэ в это воскресенье прийти на концерт, чтобы вместе ощутить рождественское настроение и насладиться музыкой”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.
В воскресенье, 19 декабря в Ласнамяэ пройдет сразу два концерта. Первый начнется в 12:00 на променаде Паэ, а второй состоится в 15:00 возле магазина Maxima на Линнамяэ теэ.
Пастор Ласнамяэского прихода Св. Марка Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Кайдо Петерманн расскажет о сути адвента. После этого состоится зажжение свечи адвента на рождественской ели. На обоих концертах выступит колокольный ансамбль Campanelli.
Управа района Ласнамяэ проводит бесплатное мероприятие совместно с Ласнамяэским приходом Св. Марка Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви.