В Питере горит военный корабль, есть угроза взрыва

На место происшествия выехали 22 единицы техники и 89 человек. В настоящее время производятся работы по ликвидации пожара.

Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, площадь пожара составляет более 80 квадратных метров. Ранг пожара был повышен до № 4. Внутри находится много газовых баллонов, есть угроза взрыва. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре на Северной верфи пострадали три человека, один из них получил травмы средней степени тяжести.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.