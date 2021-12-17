Итальянский клуб расторг контракт с датчанином Эриксоном

”Клуб и вся семья ”нерадзурри” желают игроку всего наилучшего в будущем. Даже если сегодня пути ”Интера” и Кристиана Эриксоном расходятся, между нами сохранится крепкая и неразрывная связь.

Лучшие моменты, голы и победы, объятия болельщиков около ”Сан-Сиро” во время празднования скудетто. Все это навсегда останется в нашей истории”, — сказано в сообщении ”Интера”.

Напомним, что после остановки сердца в матче Евро-2020 датчанину установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Это не позволяет футболисту играть в Италии по регламенту.