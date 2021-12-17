Футбол
17.12.2021, 19:23

Итальянский клуб расторг контракт с датчанином Эриксоном

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Italian football Serie A match - Inter - FC Internazionale vs Udinese Calcio, milan, Italy
Foto: Francesco Scaccianoce, ZUMAPRESS.com/Scanpix
Стороны договорились о расторжении соглашения, срок которого был рассчитан до июня 2024 года.

”Клуб и вся семья ”нерадзурри” желают игроку всего наилучшего в будущем. Даже если сегодня пути ”Интера” и Кристиана Эриксоном расходятся, между нами сохранится крепкая и неразрывная связь.

Лучшие моменты, голы и победы, объятия болельщиков около ”Сан-Сиро” во время празднования скудетто. Все это навсегда останется в нашей истории”, — сказано в сообщении ”Интера”.

Напомним, что после остановки сердца в матче Евро-2020 датчанину установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Это не позволяет футболисту играть в Италии по регламенту.

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