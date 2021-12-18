Мы замечаем и помогаем: число нуждающихся в помощи Продуктового банка стремительно возросло

С начала 2021 года до середины ноября нуждающимся было роздано около 2700 тонн продуктов питания. Реальная потребность намного больше, поскольку в Эстонии 272 000 человек живут в относительной бедности, а 30 500 человек — в абсолютной бедности. Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, количество нуждающихся людей значительно увеличилось, а в некоторых уездах их число даже удвоилось по сравнению с прошлогодним уровнем. Конечно же, растущее число нуждающихся в помощи также предполагает и большее количество продуктов питания.

С декабря во всех магазинах Rimi (кроме Rimi Ekspress) снова появятся корзины Продуктового банка для пожертвований, в которые каждый сможет добавлять от себя продуктовые пожертвования тем, кто испытывает нужду. Rimi пожертвует Продуктовому банку 5000 банок меда, чтобы подсластить рождественские праздники, и в этом году приглашает всех благотворителей жертвовать что-то более особенное — мед, орехи, сухофрукты или другие праздничные лакомства, чтобы сделать Рождество не таким будничным для тех, кто нуждается в помощи. Разумеется, всегда приветствуются и все продукты длительного хранения.

Помимо корзин для пожертвований в магазинах, в этом году впервые можно сделать пожертвование и в интернет-магазине, где вы можете добавить пожертвование в размере 3, 5 или 10 евро в свою корзину. Эта опция останется в интернет-магазине Rimi на длительный период, поскольку, к сожалению, помощь требуется круглый год. Rimi собирает пожертвованные суммы и раз в месяц перечисляет их Продуктовому банку. Продуктовый банк использует полученные пожертвования для доставки продовольственной помощи в любые уголки Эстонии.