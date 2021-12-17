Бывший тренер женской сборной России по биатлону: "Посадить Навального — очень глупое решение"

"Это не бойкот, так как спортсмены все равно туда приедут. Если бы они хотели настоящий бойкот, то не пустили бы туда спортсменов. Конечно, если политика будет активно вмешиваться в спорт, для него настанут тяжелые времена. Но я не готов рассуждать о большой политике и том, что происходит на самом деле в Китае, потому что моя сфера деятельности — спорт, а не политика.

Очень сложно простым людям вроде меня понимать, что творится в Китае и России, потому что мы получаем лишь часть информации. Я слежу за ситуацией с Алексеем Навальным и знаю, что сейчас он находится в тюрьме. Мне кажется, это было глупое решение российских властей, потому что теперь в глазах всего мира Россия выглядит как страна с диктатурой.

То же самое касается и Китая. Мне до сих пор трудно понять, почему теннисистка Пен Шуай не поехала в какую-то другую страну и не показала там, что с ней все нормально? Если у них демократия, почему не позволить ей говорить свободно?" — сказал Пихлер.