"Полрайона сидит на горшке!" Эстонию атакует ротавирус(30)
Ротавирус (или кишечный грипп), ранее одолевавший наших людей в сезон гриппа, нынче пошел в атаку практически в одиночестве. Издание Forte выяснило, как можно предотвратить заражение этим видом гриппа или смягчить его протекание.
На этой неделе ряд организаций здравоохранения сообщили, что в Эстонии в первые две недели декабря зафиксирована сильная вспышка ротавирусной инфекции.
Медсестра одного центра семейных врачей в Пирита (пожелавшая остаться анонимной) сказала, что в ее центре в последние дни телефон просто раскалился. "Люди жалуются на симптомы ротавируса, причем болеют и взрослые, и родители. Сейчас полрайона сидит на горшке!"
Врач одной из крупных таллиннских больниц, также не пожелавший афишировать свое имя, подтвердил информацию.
"В этом году в начале декабря стала распространяться кишечная инфекция, многие жалуются на обезвоживание организма, к которому ведут диарея и рвота. Как бы всё началось с прибывшего из России самолета и туристов. Сначала было пару обращений, в конце концов — весь самолет больных. Подозревали, что виновата предложенная в самолете форель, но тесты показали вирусную инфекцию".
Forte поинтересовался у семейного врача центра Табасалу Пирет Роспу, как уберечься от кишечного вируса?
Вы заметили за последние недели в своем регионе увеличение заболеваемости ротавирусом и другими кишечными инфекциями?
Да, заболеваемость ротавирусом постепенно растет. Это довольно обычное явление, когда вместе с сезоном мандаринов начинается и сезон кишечных вирусов. Эти вирусы — классическое заболевание т.н. грязных рук, когда возбудитель попадает в рот и оттуда в живот по вине немытых рук и фруктов.
Жалобы — тошнота, рвота, диарея — объясняются действием различных вирусов, чаще всего — норо-, рота, адено- и энтеровирусов. Маленькие дети могут так же реагировать (тошнота, диарея) и на обычные вирусные заболевания верхних дыхательных путей, таких как грипп и ему подобные. И новый коронавирус, который по своей природе является заболеванием дыхательных путей, способен проникать в пищеварительный тракт и вызывать симптомы кишечного вируса как у детей, так и у взрослых.
В Эстонии против ротавируса детей вакцинируют на основе государственной программе иммунизации с июля 2014 года, благодаря прививке случаев тяжелой и требующей больничного лечения болезни явно уменьшилось.
Как людям реагировать на симптомы болезни? Как предупредить заражение?
В легких случаях так называемого кишечного гриппа, то есть излечиваемых дома, но не легких по самочувствию, общее правило такое: щадящий режим, тщательное мытье рук, пополнение организма водой. В последнем случае это может быть вода, минеральная вода, чай или другие напитки, которые вам больше нравятся — свидетельств о том, что один предпочтительнее другого нет.
Данные о влиянии пробиотиков противоречивы. Тошноту может смягчить имбирь.
Противовирусного лечения нет, вирус побеждает собственная иммунная система человека.
Раньше действовало правило, что вспышки ротавируса происходили в период "сезона гриппа". А теперь, когда случаев гриппа мало, это правило больше не действует? Или ротавирус станет напарником вспышек коронавируса?
В декабре и январе страдающих диареей больше. За последнее десятилетие кишечные вирусы по существу проявляются круглый год, и ранее отмечавшуюся сезонность мы явно уже не видим. Заболеваемость норовирусом колеблется в основном по годам.
Распространение кишечных вирусов происходит по-своему, оно никак причинно не связано с другими вирусами. Просто многие вирусы в своем распространении являются сезонными, и их сезоны не вписываются полностью в рамки года: с ноября по апрель погоду делают грипп, коронавирусы, респираторно-синтициальный вирус (RS-вирус), метапневмовирус и стрептококки; с марта по июнь — вирусы парагриппа; с марта по октябрь — риновирусы и летние энтеровирусы.