"Полрайона сидит на горшке!" Эстонию атакует ротавирус

На этой неделе ряд организаций здравоохранения сообщили, что в Эстонии в первые две недели декабря зафиксирована сильная вспышка ротавирусной инфекции.

Медсестра одного центра семейных врачей в Пирита (пожелавшая остаться анонимной) сказала, что в ее центре в последние дни телефон просто раскалился. "Люди жалуются на симптомы ротавируса, причем болеют и взрослые, и родители. Сейчас полрайона сидит на горшке!"

Врач одной из крупных таллиннских больниц, также не пожелавший афишировать свое имя, подтвердил информацию.

"В этом году в начале декабря стала распространяться кишечная инфекция, многие жалуются на обезвоживание организма, к которому ведут диарея и рвота. Как бы всё началось с прибывшего из России самолета и туристов. Сначала было пару обращений, в конце концов — весь самолет больных. Подозревали, что виновата предложенная в самолете форель, но тесты показали вирусную инфекцию".

Forte поинтересовался у семейного врача центра Табасалу Пирет Роспу, как уберечься от кишечного вируса?

Вы заметили за последние недели в своем регионе увеличение заболеваемости ротавирусом и другими кишечными инфекциями?

Да, заболеваемость ротавирусом постепенно растет. Это довольно обычное явление, когда вместе с сезоном мандаринов начинается и сезон кишечных вирусов. Эти вирусы — классическое заболевание т.н. грязных рук, когда возбудитель попадает в рот и оттуда в живот по вине немытых рук и фруктов.

Жалобы — тошнота, рвота, диарея — объясняются действием различных вирусов, чаще всего — норо-, рота, адено- и энтеровирусов. Маленькие дети могут так же реагировать (тошнота, диарея) и на обычные вирусные заболевания верхних дыхательных путей, таких как грипп и ему подобные. И новый коронавирус, который по своей природе является заболеванием дыхательных путей, способен проникать в пищеварительный тракт и вызывать симптомы кишечного вируса как у детей, так и у взрослых.