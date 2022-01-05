На Олимпиаду в восьмой раз поедет 49-летняя конькобежка

На момент проведения соревнований спортсменке уже будет 50 лет. На этапе Кубка мира в Калгари она стала 11-й в масс-старте, что позволило ей занять 17-ю строчку в мировом рейтинге и отобраться на Игры в Пекин.

Пехштайн является пятикратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира 2000 года в классическом многоборье и пятикратной чемпионкой мира на отдельных дистанциях. 11 лет подряд (1996—2006) она становилась призером чемпионатов мира в классическом многоборье.

В ее копилке уже семь Олимпиад, что делает ее рекордсменом среди женщин. На Игры в Ванкувере в 2010 она не ездила из-за дисквалификации. Кроме того, она является единственной немецкой спортсменкой, кому удавалось завоевать пять золотых медалей на зимних Олимпиадах.