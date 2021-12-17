Мнение
17.12.2021, 13:03

История успеха 19-летней нарвитянки Алики Миловой. При чем тут интеграция?

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Андрей Шумаков
главный редактор RusDelfi
Alika Milova
Foto: Jaanus Lensment

Главный редактор RusDelfi посмотрел музыкальное шоу на TV3 и обрадовался, какую именно суперзвезду нашла Эстония. И вот почему.

Всю неделю в нашей редакции только и говорят что об Алике Миловой. Кажется, имя и фамилия 19-летней уроженки Нарвы звучат на наших собраниях чаще, чем слова ”электричество”, ”война в Украине” и ”омикрон”. Раза три эстоноязычные коллеги высказывали мне свое восхищение Аликой лично и признавались, что они стали ее большими поклонниками. Знали бы они, насколько по адресу приходят эти сообщения, и вовсе не только потому, что у нас с Аликой один и тот же родной язык.

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RusDelfi
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