История успеха 19-летней нарвитянки Алики Миловой. При чем тут интеграция?

Всю неделю в нашей редакции только и говорят что об Алике Миловой. Кажется, имя и фамилия 19-летней уроженки Нарвы звучат на наших собраниях чаще, чем слова ”электричество”, ”война в Украине” и ”омикрон”. Раза три эстоноязычные коллеги высказывали мне свое восхищение Аликой лично и признавались, что они стали ее большими поклонниками. Знали бы они, насколько по адресу приходят эти сообщения, и вовсе не только потому, что у нас с Аликой один и тот же родной язык.