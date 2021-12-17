ЕС: Россия заплатит высокую цену в случае агрессии против Киева

Коммюнике же саммита ЕС однознсчно дает понять, что санкций на упреждение не будет. Документ четко указывает, что сейчас Евросоюз сосредоточится на дипломатии, а санкции введут только в ответ на дальнейшую агрессию.

Президент Украины Владимир Зеленский днем ранее во время саммита " Восточного партнерства " в Брюсселе призвал своих коллег по ЕС ввести санкции до возможной эскалации со стороны России. По его мнению, именно меры на опережение нужны для предотвращения эскалации.

Больше коммюнике в отношении Украины и России не содержит ничего. И тем не менее, над этим коротким текстом в ЕС работали не один день. Что же он означает?

"Ответом на любую дальнейшую военную агрессию против Украины станут крупномасштабные последствия и суровая цена, включающая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", — предостерегает коммюнике. В то же время Евросовет высказался в поддержку дипломатических усилий, в частности в "нормандском формате" с целью полной имплементации минских соглашений.

В итоге лидеры стран ЕС согласовали единогласное заявление. " Европейский совет подчеркивает срочную необходимость России снизить напряженность, созданную наращиванием войск у ее границ с Украиной и агрессивной риторикой", — отмечается в заявлении саммита. Лидеры ЕС подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

На обсуждение Украины и России, а также Беларуси, лидерам стран ЕС потребовалось около двух часов. Именно на эту сессию президентов и премьеров попросили оставить их телефоны вне зала для заседаний — чтобы гарантировать конфиденциальность обсуждения особо деликатной темы.

Уже несколько недель руководители стран Запада не устают предостерегать Россию от эскалации против Украины. Если Россия пойдет на военные действия, ей придется заплатить высокую цену, добавляют они. Впрочем, какой может быть эта цена, они не говорят. На саммите ЕС (официально Европейском совете) 16 декабря в Брюсселе возможная цена стала чуть ли не главнейшей темой.

И даже президент Литвы Гитанас Науседа, являющийся сторонником жесткой политики в отношении России, не согласился с Зеленским, что санкции постфактум будут неэффективными. "Эти санкции должны удержать Россию от вторжения или любого другого вида агрессии против Украины. Я думаю, это хороший инструмент, сильный политический сигнал России", — отметил он и высказал надежду, что этого сигнала, поданного ЕС и другими странами, включая США, будет достаточно для сдерживания РФ.

Какие санкции ЕС готов ввести в отношении РФ за агрессию против Украины?

Ни один из политиков на саммите Евросоюза не раскрыл возможных мер против России. "Наша позиция — дать мощный сигнал, но не рассказывать, какой именно будет реакция. Не раскрывать, что мы будем делать, — это часть стратегии", — отметил высокопоставленный источник DW в структурах ЕС.

Впрочем, готовить конкретные меры — это и не было задачей саммита ЕС. Для этого существует Еврокомиссия. И она еще ранее подготовила пять сценариев с возможными санкциями в отношении России — такое задание ей дал Евросовет еще в июне. На поскольку ситуация меняется, то, по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, возникла необходимость координировать возможные меры с другими странами, в частности США. "Это продолжающийся процесс… Мы хотим хороших отношений с Москвой, но на случай дальнейшей агрессии мы подготовлены", — заверила она.

Почему возможные варианты не будут публиковаться? Дипломат одного из государств ЕС отвечает: "Если мы хотим деэскалации, то это будет неправильным сигналом". А брюссельский чиновник поясняет, что если ЕС назовет конкретные варианты реакции за определенные действия, то не только свяжет себе руки, но и может спровоцировать Россию.

Есть ли в ЕС единство по поводу реакции на действия России?