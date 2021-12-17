Матч ”Манчестер Юнайтед” — ”Брайтон” отложен из-за коронавируса. Это уже пятый перенесенный из-за омикрона матч в Англии

”Здоровье игроков и сотрудников — наш приоритет. Учитывая количество игроков и персонала, которым пришлось изолироваться из-за коронавируса, у клуба не было иного выхода, кроме как запросить перенос матча. В АПЛ решили отложить матч на основании рекомендаций медработников.

Мы также приостановим тренировки на нашей базе на короткий период, чтобы снизить риск дальнейшей передачи инфекции. Приносим извинения за неудобства, причиненные фанатам отсрочкой”, — говорится в заявлении ”Манчестер Юнайтед”.

Начиная с 12 декабря из-за коронавируса перенесли уже пять матчей, включая ”МЮ” — ”Брайтон”. Конкретно за текущую неделю это четвертый перенос.