16.12.2021, 21:51
Сборная Эстонии по футболу узнала соперников по Лиге наций
Foto: Margus Pahv
Сегодня состоялась жеребьевка Лиги наций-2022/23, которая стартует в июне следующего года. Сборная Эстонии узнала своих возможных соперников.
В какой именно лиге и группе будет играть сборная Эстонии, будет известно только в марте после стыковых матчей с Кипром.
Если сборная Эстонии победит сборную Кипра, тогда она останется в лиге С и будет играть во второй группе с сборными Северной Ирландии, Греции и Косово. При поражении эстонская сборная окажется в последним, четвертом дивизионе — лиге D, где будет играть с такими командами, как Мальта и Сан-Марино.
Сборная России выступит в дивизионе В в одной группе с Албанией, Израилем и Исландией.
Лига наций будет проходить уже в третий раз. Победителями турнира уже становились сборные Португалии и Франции.