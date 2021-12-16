Сборная Эстонии по футболу узнала соперников по Лиге наций

В какой именно лиге и группе будет играть сборная Эстонии, будет известно только в марте после стыковых матчей с Кипром.

Если сборная Эстонии победит сборную Кипра, тогда она останется в лиге С и будет играть во второй группе с сборными Северной Ирландии, Греции и Косово. При поражении эстонская сборная окажется в последним, четвертом дивизионе — лиге D, где будет играть с такими командами, как Мальта и Сан-Марино.

Сборная России выступит в дивизионе В в одной группе с Албанией, Израилем и Исландией.

Лига наций будет проходить уже в третий раз. Победителями турнира уже становились сборные Португалии и Франции.