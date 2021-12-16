Международные соревнования по фигурному катанию в Тондираба получили спецразрешение(1)
Соревнования организует Эстонский союз конькобежного спорта. В ледовом холле Тондираба предусмотрено максимально 5840 стационарных посадочных мест. Зрителей планируется распределить между первым и вторым уровнем, чтобы они не контактировали ни со спортсменами, ни с организаторами. Зрители обязаны носить маски во время соревнований, им запрещено использовать трубы, свистки, рупоры и тому подобные предметы.
Кроме того, Союз конькобежного спорта получил разрешение кормить связанных с соревнованиями людей в отеле после 23.00.
На чемпионат Европы по фигурному катанию зарегистрировались 35 стран, а на чемпионат четырех континентов — 13 стран. Оба соревнования пройдут непосредственно перед зимними Олимпийскими играми в Пекине. В Таллинне соберутся лучшие представители этого вида спорта.