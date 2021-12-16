Ласнамяэ
16.12.2021, 20:04

Международные соревнования по фигурному катанию в Тондираба получили спецразрешение

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Foto: Rauno Volmar

Правительство сочло чемпионат Европы по фигурному катанию 12-16 января и чемпионат четырех континентов 19-23 января, проходящие в ледовом холле Тондираба, событиями, представляющими большой общественный интерес, и разрешило допускать на соревнования до 3000 зрителей в день.

Соревнования организует Эстонский союз конькобежного спорта. В ледовом холле Тондираба предусмотрено максимально 5840 стационарных посадочных мест. Зрителей планируется распределить между первым и вторым уровнем, чтобы они не контактировали ни со спортсменами, ни с организаторами. Зрители обязаны носить маски во время соревнований, им запрещено использовать трубы, свистки, рупоры и тому подобные предметы.

Кроме того, Союз конькобежного спорта получил разрешение кормить связанных с соревнованиями людей в отеле после 23.00.

На чемпионат Европы по фигурному катанию зарегистрировались 35 стран, а на чемпионат четырех континентов — 13 стран. Оба соревнования пройдут непосредственно перед зимними Олимпийскими играми в Пекине. В Таллинне соберутся лучшие представители этого вида спорта.

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