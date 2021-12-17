Вратарь сборной Эстонии переходит в первую лигу Польши
Вратарь сборной Эстонии по футболу Матвей Игонен, в последнее время выступавший за таллиннскую "Флору", продолжит карьеру в клубе первой польской лиги "Подбескидзе".
Контракт Игонена с 13-кратным чемпионом Эстонии, таллиннской "Флорой", закончился и он стал свободным агентом. В среду он прошел медицинское обследование в Польше, и, поскольку все прошло успешно, было подписано соглашение на полтора года, которое по договоренности сторон может быть продлено еще на два года.
В прошедшем сезоне Игонен провел за "Флору" 26 матчей чемпионата Эстонии, из которых 16 сыграл на ноль. Также вратарь провел 14 матчей в еврокубках, благодаря которым вратаря и заметила польская команда.
В среду Евгеий Новиков (агент Матвея) сказал Soccernet.ee, что Матвеем заинтересовались из-за его стабильных выступлений в международных играх за "Флору".
"Подбескидзе" на данный момент в первой польской лиге занимает 4 место, отставая от лидера на 12 очков.