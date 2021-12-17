Вратарь сборной Эстонии переходит в первую лигу Польши

Контракт Игонена с 13-кратным чемпионом Эстонии, таллиннской "Флорой", закончился и он стал свободным агентом. В среду он прошел медицинское обследование в Польше, и, поскольку все прошло успешно, было подписано соглашение на полтора года, которое по договоренности сторон может быть продлено еще на два года.