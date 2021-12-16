Хоккеист из Маарду едет за Россию на чемпионат мира!

Кирилл родился 30 марта 2002 года, начинал играть в Эстонии, но затем перебрался в Россию - сначала защищал цвета "Белых медведей", потом подмосковного "Витязя".

Перед поездкой на чемпионат мира Кирилл Стеклов дал небольшое интервью порталу федерации:

Ты родился в Эстонии и там начинал хоккейный путь. Как там следят за хоккеем и твоими успехами?

В Эстонии хоккей, конечно, на другом уровне. Но там все любят этот вид спорта, особенно российский хоккей. Как только объявили состав на Молодежный чемпионат мира многие друзья из Эстонии мне написали и поздравили.

Попасть на молодежный чемпионат мира, наверное, была одна из главных задач в этом сезоне?

Безусловно, это была моя самая главная задача на этот сезон! Еще весной, когда я подписывал контракт с "Витязем" поставил для себя эту важную цель.

Твои личные цели на этот турнир?

На таком турнире самое главное не личные цели, а командный результат! Все мысли только о команде и победе. Конечно, цель у всех одна – занять первое место!

Полное интервью можно прочитать тут.

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

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