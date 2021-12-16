Жизнь как смерть и наоборот. В чем крут фильм "День мертвых"

(«День мёртвых», реж. Виктор Рыжаков, Россия, 86 мин.)

Первый фильм режиссёра Виктора Рыжакова – не очень классическое роуд-муви про отношения. В отличие от образцов жанра, герои, во-первых, путешествуют с достаточно приземлёнными целями – посетить могилы всех родственников за раз – а во-вторых, это не дорога в один конец, они точно собираются возвращаться. Есть и третье отличие. В типичных роуд-муви герои на пути своих странствий встречают самого разного рода людей, с которыми вступают в самого разного рода взаимодействия, в результате чего действие двигается или (чаще и элегантнее) не двигается вперёд.

В "Дне мёртвых" герои тоже встречают людей, но, в основном, мёртвых. Из живых им на пути попадается лишь тётя Люба, да и та фигурирует ну крайне эпизодически, в кадре, например, она появляется один-единственный раз секунд, кажется, на пять.

А в остальном всё по классике. Во взаимодействия со своими мёртвыми они действительно вступают, и действие от этого действительно двигается. Или не двигается, что точнее и тоньше. Двигаются отношения между центральными (и, по сути, единственными, не считая мёртвых) персонажами фильма.

Мама (Агриппина Стеклова – и до чего же это точная мама, несмотря на всю внешнюю несхожесть, несхожесть судеб и характеров, думаю, она примерно похожа на любую маму не первой молодости сына, весь накопившийся воспитательный пыл которой в отсутствие давно загаданных у мироздания внуков, обращается на этого великовозрастного оболтуса) просит сына свозить её на машине в круиз по покойникам. Как-то так у этой семьи случилось, что покойники похоронены у них довольно далеко друг от друга, на одном кладбище дедушка и мама мамы и, соответственно, прадедушка и бабушка сына, на другом – мамин папа (сынин дедушка), на третьем – бывший мамин муж и сынин отец. Я могу путать некоторых родственников, но главных я обозначил верно.