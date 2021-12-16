Жизнь как смерть и наоборот. В чем крут фильм "День мертвых"(5)
Кинокритик П.И. Филимонов раньше других таллиннцев посмотрел фильм "День мертвых" с Александром Палем в главной роли и делится впечатлениями с читателями RusDelfi. Прокат фильма в Эстонии стартовал 16 декабря.
(«День мёртвых», реж. Виктор Рыжаков, Россия, 86 мин.)
Первый фильм режиссёра Виктора Рыжакова – не очень классическое роуд-муви про отношения. В отличие от образцов жанра, герои, во-первых, путешествуют с достаточно приземлёнными целями – посетить могилы всех родственников за раз – а во-вторых, это не дорога в один конец, они точно собираются возвращаться. Есть и третье отличие. В типичных роуд-муви герои на пути своих странствий встречают самого разного рода людей, с которыми вступают в самого разного рода взаимодействия, в результате чего действие двигается или (чаще и элегантнее) не двигается вперёд.
В "Дне мёртвых" герои тоже встречают людей, но, в основном, мёртвых. Из живых им на пути попадается лишь тётя Люба, да и та фигурирует ну крайне эпизодически, в кадре, например, она появляется один-единственный раз секунд, кажется, на пять.
А в остальном всё по классике. Во взаимодействия со своими мёртвыми они действительно вступают, и действие от этого действительно двигается. Или не двигается, что точнее и тоньше. Двигаются отношения между центральными (и, по сути, единственными, не считая мёртвых) персонажами фильма.
Мама (Агриппина Стеклова – и до чего же это точная мама, несмотря на всю внешнюю несхожесть, несхожесть судеб и характеров, думаю, она примерно похожа на любую маму не первой молодости сына, весь накопившийся воспитательный пыл которой в отсутствие давно загаданных у мироздания внуков, обращается на этого великовозрастного оболтуса) просит сына свозить её на машине в круиз по покойникам. Как-то так у этой семьи случилось, что покойники похоронены у них довольно далеко друг от друга, на одном кладбище дедушка и мама мамы и, соответственно, прадедушка и бабушка сына, на другом – мамин папа (сынин дедушка), на третьем – бывший мамин муж и сынин отец. Я могу путать некоторых родственников, но главных я обозначил верно.
Есть ещё и четвёртое кладбище, самое дальнее, в соседней области. Оно больше всего влечёт сына, больше того, кажется, оно является триггером, в большей степени, чем мама, заставляющим сына отправиться в дорогу. На этом четвёртом кладбище лежит брат сына (которого, раз уже мы говорим об актёрах, играет Александр Паль) и, соответственно, второй ребёнок мамы. Помимо того, что он погиб в автокатастрофе в раннем возрасте, он ещё и был геем, так что отношения с консервативной мамашей у него как-то не сложились.
Оставшийся в живых сын стремится хотя бы посмертно примирить брата с мамой, хотя бы после его смерти объяснить маме, что в двадцать первом веке (да и в любом другом) нет никакой разницы, с кем и как ты спишь, не это делает из тебя хорошего или нехорошего сына.
Собственно, фильм, конечно, гораздо в большей степени о живых, мёртвые всего лишь помогают им разобраться в отношениях между собой. Мне показалось, что отношения мамы и сына в фильме – архетипичнее некуда, что это столкновение поколений, их мировоззрений, их поведения, их манеры разговаривать и образа жизни – центральный узел этого фильма, именно то, за чем интереснее всего следить. Потому что это актуально, это узнаваемо и неразрешимо.
В подобных ситуациях нет победителей, в таких спорах, как это говорится, у каждого «своя правда». Мы можем только выбирать сторону исходя из своих предпочтений и представлений. И задуматься о том, почему для некоторых людей так важна связь с мёртвыми, так важны вот эти ежеквартальные (а то и чаще) посещения кладбищ, колумбариев и кенотафов, а для других важнее поддерживать отношения с живыми.
Хотя с мёртвыми в этом смысле намного проще, отношения с ними – конечны, навсегда зафиксированы и могут обрести какую-то динамику только по достижении обеими сторонами одинакового агрегатного состояния.
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