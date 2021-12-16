Беременная жена российского фигуриста попала в больницу с коронавирусом

”Я лежу в реанимации ковид-госпиталя для беременных. И пока меня хотя бы не переведут в обычную палату, не могу ничего вам сказать. Лежать в ”красной зоне” тяжело, но врачи говорят, что кризис мы пережили. А значит, дальше будет только лучше”, — написала она.

Алеся и Александр поженились в 2020 году. В октябре 2021 стало известно, что пара ждет малыша.

Энберт является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. На чемпионате мира 2019 года в Сайтаме в паре с Натальей Забияко он стал бронзовым призером.

В начале 2020 года российский фигурист завершил свою профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем. В паре с Евгенией Медведевой он принимал участие в спектакле ”Анна Каренина”. В новом сезоне ”Ледникового периода” Александр Энберт выступает в паре с Агатой Муцениеце. Это его уже не первое участие в шоу. В 2020 году вместе с актрисой Ольгой Кузьминой он занял седьмое место.