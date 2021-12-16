Двукратный олимпийский чемпион признался в сексуальной связи с несовершеннолетней по ее согласию. Но его хотят посадить за изнасилование

Ранее Аньель был задержан в Париже по подозрению в изнасиловании девушки, с которой он тренировался в 2016 году. На тот момент ей было 13 лет.

Предполагается, что интимные отношения между ними также имели место быть во время поездок в Таиланд, Бразилию и на Тенерифе. Пловцу были предъявлены обвинения в изнасиловании несовершеннолетней.

”Янник Аньель признает достоверность фактов по возбужденному против него делу. При этом он уточнил, что не чувствует, будто имело место какое-либо принуждение”, — заявила прокурор Эдвиж Ру-Моризо, добавив, что Аньель сожалеет о произошедшем.