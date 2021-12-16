"Воры в законе" потребовали от заключенных не унижать людей, изнасилованных тюремщиками. Что происходит?
"Унижать и глумиться над ними — это не людское, — говорится в тексте. — Ибо по-человечески им можно только сочувствовать".
"Воровской прогон" — это внутренний закон в тюрьме, обязательный к исполнению.
Именно "Гулагу.нет" опубликовал видеозаписи с пытками заключенных в тюремной больнице в Саратове. Эти публикации вызвали широкий резонанс, их комментировали в Кремле. Было возбуждено 12 уголовных дел, их фигурантами стали в том числе руководители тюремной больницы, еще несколько человек были уволены. Вскоре после скандала в отставку ушел глава ФСИН Александр Калашников.
В соцсетях высказывались сомнения в подлинности бумаги, так как под "прогоном" вопреки традиции нет подписей конкретных людей — он подписан "массой воров". Впрочем, Осечкина это не удивило. "От массы воров уже два с половиной года по тюрьмам прогоны ходят", — объясняет он.
По его словам, связано это с тем, что теперь "воры в законе", подписываясь именами или "погонялами", рискуют получить срок за организацию преступного сообщества по статье 210.1 УК РФ. Это новая статья: ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии в России впервые ввели в 2019 году. То есть подсудным стал сам статус "вора в законе".
Что это меняет?
Общественник убежден, что полиция сеет сомнения в подлинности бумаги специально. Если заключенные согласятся с "прогоном" и не будут отворачиваться от жертв пыток, то пытки потеряют силу, объяснил Осечкин. Заключенных пугает не только само изнасилование, но и то, что вся колония будет считать их "опущенными", "петухами", изгоями. Именно для этого сотрудники ФСИН снимали пытки на видео — чтобы шантажировать записями заключенных.
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"Это революция, это пересмотр устоев, это защита пострадавших от пыток, это обессмысливание всего секретного архива, который эти козлы набивали швабрами, членами через эти пресс-хаты", — сказал Осечкин.
А вот сотрудник "Руси Сидящей", пожелавший остаться анонимным, отметил, что нового в документе не так уж и много. Заключенные и раньше понимали, что администрация манипулирует ими с помощью таких пыток, и верили скорее осужденному, говорившему, что с ним такого не происходило, чем словам или даже видеозаписям от сотрудников ФСИН.
Главное новшество в бумаге — что изнасилованных дубинками и другими предметами вообще не понижают в статусе, оставляют "в массе", среди обычных зеков. В тюрьмах практикуют и такой вид унижения, как касание губ или ягодиц мужским половым органом. Жертвы этой практики по бумаге тоже получают послабление: с ними можно не есть из одной посуды, но "из массы" изгонять нельзя, подчеркнул эксперт.
А вот именно изнасилованные мужским половым органом в бумаге даже не упоминаются. Это потому, что их в глазах заключенных "уже ничто не отмоет", уверен сотрудник "Руси Сидящей". Эти люди останутся в статусе изгоев.
Важно, что в "прогоне" упоминаются и заключенные, фактически состоящие на службе у сотрудников ФСИН, которые чаще всего и мучают людей по их приказу. Их в бумаге объявили "гадами" — то есть фактически врагами всех заключенных.
"Если его на свободе опознают и просто изобьют, то это еще хорошо. На моей памяти гадов резали", — сказал Би-би-си сотрудник "Руси Сидящей".
Главный редактор сайта "Прайм Крайм" о жизни "воров в законе" Виктория Гефтер считает появление такого "прогона" вполне логичным.
"Несмотря на то, что прогон анонимный — воры сейчас обезличивают прогоны, дабы обезопасить себя от [статьи] 210.1 — озабоченность тем, что происходит в местах лишения свободы, у воров действительно есть, и немалая", — рассказала Гефтер Би-би-си.
"В представлении большинства людей, далеких от преступного мира, могло сложиться впечатление, будто эти непотребства исходят от воров, тогда как в действительности каждый второй, если не каждый, вор, отбывающий наказание, может столкнуться и сталкивается с той или иной формой насилия над собой. От этого не застрахован никто, — подчеркнула она. — Скорее всего, ряд недавних загадочных смертей среди воров является их добровольным уходом из жизни после совершения над ними насильственных актов".
Что еще говорят "воры в законе" о пытках ФСИН?
В России физическое и моральное давление на идейных преступников практиковалось с советских времен, заметила Гефтер, а сейчас стало еще сильнее: "С накоплением исторического опыта методы борьбы против воров становились все более изощренными и сейчас, когда за высшее положение в преступной иерархии введена уголовная ответственность, они, наверное, достигли апогея".
Есть и криминальный авторитет, привлекший внимание к этой теме от своего имени. Это Бесо Квинихидзе, которого осудили по статье 210.1 — как раз об организации преступного сообщества. Выступая 22 ноября 2021 года с последним словом, он посвятил свою речь в том числе тем самым "активистам" — заключенным, которые сотрудничают с администрацией колонии и по ее приказу готовы на насилие.
"Физической силой ломают волю и честь, некоторых насилуют в прямом смысле этого слова. Люди убивают себя, дабы не отдать им свою честь. Есть люди, которых просто убили палачи: во время пыток они умерли. И с ними сталкиваются те, кто не подчиняется воле федеральной службы исполнения наказаний. Это мы живем в XXI веке в демократии, люди добрые", — сказал в суде Квинихидзе.