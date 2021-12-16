"Воры в законе" потребовали от заключенных не унижать людей, изнасилованных тюремщиками. Что происходит?

А вот сотрудник "Руси Сидящей", пожелавший остаться анонимным, отметил, что нового в документе не так уж и много. Заключенные и раньше понимали, что администрация манипулирует ими с помощью таких пыток, и верили скорее осужденному, говорившему, что с ним такого не происходило, чем словам или даже видеозаписям от сотрудников ФСИН.

"Это революция, это пересмотр устоев, это защита пострадавших от пыток, это обессмысливание всего секретного архива, который эти козлы набивали швабрами, членами через эти пресс-хаты", — сказал Осечкин.

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Общественник убежден, что полиция сеет сомнения в подлинности бумаги специально. Если заключенные согласятся с "прогоном" и не будут отворачиваться от жертв пыток, то пытки потеряют силу, объяснил Осечкин. Заключенных пугает не только само изнасилование, но и то, что вся колония будет считать их "опущенными", "петухами", изгоями. Именно для этого сотрудники ФСИН снимали пытки на видео — чтобы шантажировать записями заключенных.

По его словам, связано это с тем, что теперь "воры в законе", подписываясь именами или "погонялами", рискуют получить срок за организацию преступного сообщества по статье 210.1 УК РФ. Это новая статья: ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии в России впервые ввели в 2019 году. То есть подсудным стал сам статус "вора в законе".

В соцсетях высказывались сомнения в подлинности бумаги, так как под "прогоном" вопреки традиции нет подписей конкретных людей — он подписан "массой воров". Впрочем, Осечкина это не удивило. "От массы воров уже два с половиной года по тюрьмам прогоны ходят", — объясняет он.

Именно "Гулагу.нет" опубликовал видеозаписи с пытками заключенных в тюремной больнице в Саратове. Эти публикации вызвали широкий резонанс, их комментировали в Кремле. Было возбуждено 12 уголовных дел, их фигурантами стали в том числе руководители тюремной больницы, еще несколько человек были уволены. Вскоре после скандала в отставку ушел глава ФСИН Александр Калашников.

"Унижать и глумиться над ними — это не людское, — говорится в тексте. — Ибо по-человечески им можно только сочувствовать".

Главное новшество в бумаге — что изнасилованных дубинками и другими предметами вообще не понижают в статусе, оставляют "в массе", среди обычных зеков. В тюрьмах практикуют и такой вид унижения, как касание губ или ягодиц мужским половым органом. Жертвы этой практики по бумаге тоже получают послабление: с ними можно не есть из одной посуды, но "из массы" изгонять нельзя, подчеркнул эксперт.

А вот именно изнасилованные мужским половым органом в бумаге даже не упоминаются. Это потому, что их в глазах заключенных "уже ничто не отмоет", уверен сотрудник "Руси Сидящей". Эти люди останутся в статусе изгоев.

Важно, что в "прогоне" упоминаются и заключенные, фактически состоящие на службе у сотрудников ФСИН, которые чаще всего и мучают людей по их приказу. Их в бумаге объявили "гадами" — то есть фактически врагами всех заключенных.

"Если его на свободе опознают и просто изобьют, то это еще хорошо. На моей памяти гадов резали", — сказал Би-би-си сотрудник "Руси Сидящей".

Главный редактор сайта "Прайм Крайм" о жизни "воров в законе" Виктория Гефтер считает появление такого "прогона" вполне логичным.

"Несмотря на то, что прогон анонимный — воры сейчас обезличивают прогоны, дабы обезопасить себя от [статьи] 210.1 — озабоченность тем, что происходит в местах лишения свободы, у воров действительно есть, и немалая", — рассказала Гефтер Би-би-си.

"В представлении большинства людей, далеких от преступного мира, могло сложиться впечатление, будто эти непотребства исходят от воров, тогда как в действительности каждый второй, если не каждый, вор, отбывающий наказание, может столкнуться и сталкивается с той или иной формой насилия над собой. От этого не застрахован никто, — подчеркнула она. — Скорее всего, ряд недавних загадочных смертей среди воров является их добровольным уходом из жизни после совершения над ними насильственных актов".

Что еще говорят "воры в законе" о пытках ФСИН?

В России физическое и моральное давление на идейных преступников практиковалось с советских времен, заметила Гефтер, а сейчас стало еще сильнее: "С накоплением исторического опыта методы борьбы против воров становились все более изощренными и сейчас, когда за высшее положение в преступной иерархии введена уголовная ответственность, они, наверное, достигли апогея".

Есть и криминальный авторитет, привлекший внимание к этой теме от своего имени. Это Бесо Квинихидзе, которого осудили по статье 210.1 — как раз об организации преступного сообщества. Выступая 22 ноября 2021 года с последним словом, он посвятил свою речь в том числе тем самым "активистам" — заключенным, которые сотрудничают с администрацией колонии и по ее приказу готовы на насилие.

"Физической силой ломают волю и честь, некоторых насилуют в прямом смысле этого слова. Люди убивают себя, дабы не отдать им свою честь. Есть люди, которых просто убили палачи: во время пыток они умерли. И с ними сталкиваются те, кто не подчиняется воле федеральной службы исполнения наказаний. Это мы живем в XXI веке в демократии, люди добрые", — сказал в суде Квинихидзе.