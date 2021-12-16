Каллас на саммите "Восточного партнерства": все мы заинтересованы в мире, стабильности и процветании(14)
Вчера в Брюсселе состоялся саммит ”Восточного партнерства”, на котором главы государств и правительств Европейского союза обсудили будущее программы и согласовали общие цели и действия вместе с главами государств-партнеров.
”Для нас важно, чтобы восточное партнерство было стратегическим, амбициозным и дальновидным проектом. Все мы заинтересованы в мире, стабильности и процветании — как в Европейском союзе, так и в соседних с ним странах. Мы можем способствовать этому, ведя эффективное сотрудничество с нашими соседями и поддерживая их прогресс”, — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас после саммита.
”В предстоящие годы нам необходимо своими действиями продемонстрировать большую поддержку странам "Восточного партнерства". Мы можем поддержать восточных партнеров в восстановлении после коронавирусной пандемии, способствовать укреплению их обороноспособности, развитию гражданского общества и осуществлению реформ”, — добавила Каллас.
Вчера в Брюсселе на саммите ”Восточного партнерства” собрались главы государств и правительств Европейского союза, Украины, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана, а также представители институтов власти Европейского союза. Это был шестой саммит программы, следующая встреча должна состояться в 2023 году.
Коммуникационное бюро правительства.