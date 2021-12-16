Каллас на саммите "Восточного партнерства": все мы заинтересованы в мире, стабильности и процветании

”Для нас важно, чтобы восточное партнерство было стратегическим, амбициозным и дальновидным проектом. Все мы заинтересованы в мире, стабильности и процветании — как в Европейском союзе, так и в соседних с ним странах. Мы можем способствовать этому, ведя эффективное сотрудничество с нашими соседями и поддерживая их прогресс”, — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас после саммита.