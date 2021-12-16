В Ласнамяэ открыто два катка

”В Ласнамяэ можно покататься на коньках в двух местах, потому что вчера мы открыли каток на стадионе Хярма. Это крупнейший в Эстонии ледовый круг, где смогут тренироваться спортклубы и школы, однако он открыт и для обычных посетителей”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Стадион Хярма расположен возле Ласнамяэской русской гимназии (ул. Коорти, 23). Освещенный ледовый стадион открыт с понедельника по воскресенье с 10 до 22 часов. Коньки можно взять на прокат до 20:45. Стоимость часового билета составляет для всех 2,50 евро. Прокат коньков стоит 4 евро (дошкольникам, школьникам, студентам и пенсионерам 2,50 евро).

На состоявшейся в среду церемонии открытия катка на стадионе Хярма Эстонский Олимпийский комитет подарил городу Таллинну 150 пар коньков в рамках проекта "ЭОК идет в школу". Благодаря этому школьники смогут удобно проводить свои тренировки на катке.

Для посещения катка необходимо предъявить COVID-сертификат о пройденной вакцинации или перенесенной болезни. COVID-сертификат действует вместе с удостоверяющим личность документом. Сертификат не должны предъявлять посетители в возрасте до 18 лет.

Также все желающие могут приходить на каток в парке Тондираба.

График и дополнительная информация о работе катка на стадионе Хярма доступна на сайте Спортивного центра Пирита: http://piritaspordikeskus.ee/lasnamae-uisurada/