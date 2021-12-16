Суд в Ростове признал присутствие военных России в Донбассе. Песков: "это ошибка"

В Кремле опровергли информацию о присутствии российских военных в Донбассе, содержащуюся в ноябрьском решении суда в Ростове-на-Дону. Российские военнослужащие не находились и не находятся на востоке Украины, заявил в четверг, 16 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно, никаких вооружённых сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооружённые силы РФ есть на территории РФ", — цитирует Пескова "Интерфакс". Одновременно представитель Кремля указал, что Россия поставляет гуманитарную помощь в самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

В приговоре суда говорится о поставках военным РФ в Донбассе

Ранее в тот же день ряд российских СМИ обратили внимание на вынесенный 10 ноября по делу о коррупции приговор Кировского районного суда в Ростове-на-Дону, в тексте которого косвенно признается присутствие российских военных в Донбассе. Власти РФ по-прежнему категорически отрицают такое присутствие.

В приговоре речь идет о поставках продовольствия российским военнослужащим, находящимся на востоке Украины. В документе указывается, что подсудимый — местный чиновник Забалуев В.Н. — требовал ежемесячные взятки в размере 90 тысяч рублей, обещая не препятствовать доставке продуктов в части российских вооруженных сил, дислоцированных в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В ходе суда обвиняемый заявил, что поставки осуществлялись один раз в две недели колоннами из "более чем 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн", в которых находились мука, консервы и свежие овощи. Стоимость одной поставки превышала 130 млн рублей, этого достаточно, чтобы обеспечить продовольствием около 25 тысяч человек, пишет Znak.com. Кроме того, в решении суда со ссылкой на показания фигуранта указывается, что водителей проверял перед рейсом "россиянин в звании майора".